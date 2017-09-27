UDP Renewables планирует инвестировать в альтернативную энергетику Украины $300 млн и ввести в эксплуатацию солнечные и ветровые станции общей мощностью 300 МВт к 2022 году

Компания UDP Renewables, которая входит в группу UDP, объявила о масштабных планах по трансформации энергетического рынка Украины. Компания уже запустила солнечную электростанцию ​​в Киевской области и готовит к реализации аналогичные проекты в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

«Направление альтеративной энергетики является стратегическим как для группы UDP, так и для всей страны. К 2022 году UDP Renewables планирует ввести в эксплуатацию объекты солнечной и ветровой энергетики суммарной мощностью 300 МВт, привлекая к сотрудничеству ведущие мировые компании», — отметил украинский предприниматель, мажоритарный акционер UDP Василий Хмельницкий.

Первым реализованным этапом стало строительство солнечной электростанции в пгт Большая Дымерка Броварского района Киевской области. К энергосистеме страны уже подключена первая очередь этой СЭС мощностью 6 МВт, которая состоит из 22 200 солнечных модулей. В 2018 году будут завершены три следующие очереди, а общая мощность Дымерской СЭС достигнет 50 МВт, что соответствует 5% мощности типичного блока атомной электростанции.

«Возобновляемая энергетика — это мощный глобальный тренд, и мы хотим, чтобы Украина шла в ногу с прогрессом. Зеленые энерготехнологии становятся более эффективными и дешевыми и впоследствии вытеснят традиционные. Считаю, что в течение следующих 15 лет технологии имеют все шансы поменяться местами: альтернативные источники энергии станут основными, а традиционная тепловая генерация — альтернативной», — прокомментировал управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

В IV квартале этого года начнется строительство двух новых СЭС: на 17,5 МВт в Херсонской области и на 10 МВт — в Одесской. Всего же на сегодняшний день суммарный объем подготовленных проектов компании UDP Renewables в южных областях Украины составляет 120 МВт.

В течение следующих пяти лет компания UDP Renewables планирует инвестировать в программу развития альтернативной энергетики около $300 млн, из которых уже инвестировано порядка $10 млн. Также есть намерение привлечь к проекту средства международных финансовых институтов и международных партнеров.

Напомним, что девелоперская группа UDP работает на рынке Украины уже 15 лет, она известна по таким проектам, как развитие аэропорта «Киев», строительство ТРЦ OCEAN PLAZA, жилищных комплексов «Новопечерские Липки», «Бульвар Фонтанов», RiverStone, «Парковый город», а также инновационного парка UNIT.City.

Источник: UDP Renewables