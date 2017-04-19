УГЦР и Госспецсвязи утвердили последние формальности, которые не позволяли операторам связи готовиться к внедрению услуги переноса номера (MNP)

Директор по информационно-телекоммуникационному направлению госпредприятия УГЦР Виктория Трощенко сообщила о том, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины своим приказом утвердила Технологический процесс взаимодействия телекоммуникационных сетей между собой во время предоставления услуги переноса абонентского номера и его последующего обслуживания.

Этот важный документ снимает очередной барьер на пути реализации услуги MNP в Украине и позволяет украинским операторам начать работы по проектированию соответствующих систем.

«Мобильные операторы неоднократно в течение длительного времени акцентировали внимание на том, что без соответствующего приказа Госспецсвязи они не смогут двигаться в процессе построения сетей MNP. Теперь мы имеем документ, который определяет единый формат передачи адресной информации, связанной с установлением соединения с перенесенными абонентскими номерами и технические требования к технологическому процессу взаимодействия телекоммуникационных сетей при маршрутизации вызовов, текстовых и мультимедийных сообщений и это значительно упрощает задачу мобильных операторов при проектировании телекоммуникационных сетей MNP», — отметила Виктория Трощенко.

Она также сообщила, что технические требования к технологическому процессу взаимодействия телекоммуникационных сетей системы MNP стали результатом научно-исследовательской работы, которую по заказу УГЦР провел Украинский институт по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры «Гипросвязь».

Напомним, что в середине февраля НКРСИ опубликовала ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг переноса номеров, согласно которому запуск MNP должен был произойти в конце ноября 2017 года. Однако на данный момент процесс внедрения услуг переноса мобильных номеров в Украине приостановлен минимум на несколько месяцев из-за судебного решения Высшего хозяйственного суда, который постановил отправить судебное дело по выбору победителя тендера на внедрение услуги MNP на новое рассмотрение.

Источник: УГЦР