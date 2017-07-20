Украина и Бельгия стали первыми странами, в которых поездки на BlaBlaCar интегрировали в Google Карты

Компания Google и сервис совместных поездок BlaBlaCar объявили о том, что поездки BlaBlaCar теперь доступны в мобильном приложении Google Карты. Первыми воспользоваться предложением смогут пользователи Украины и Бельгии, после этого совместный проект Google и BlaBlaCar распространится еще на 22 страны, в которых работает райдшеринговый сервис.

Поездки, предлагаемые на BlaBlaCar, интегрированы в раздел видов транспорта Google, что позволит пользователям прокладывать маршруты между городами по картам Google, сравнивать варианты и выбирать наиболее подходящие. Пользователи BlaBlaCar, на чьих смартфонах установлено приложение сервиса, будут автоматически перенаправляться на страницу с наиболее подходящим маршрутом. Для тех, у кого его нет, предусмотрена переадресация в AppStore или Google Play.

«Сотрудничество с Google — это отличная новость для всех пользователей, которые смогут видеть поездки BlaBlaCar в приложении Google Карты. Это даст возможность людям выбирать наиболее оптимальные варианты транспорта для путешествий, включая доступные и удобные совместные поездки на автомобилях. Мы убеждены, что за мультивариантным и интегрированным транспортом будущее и мы сделали большой шаг вперед, предложив пользователям выбор между поездами, автобусами и райдшерингом», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами в BlaBlaCar Филлип Кайрол, оценивая совместный проект.

Напомним, что в мае текущего года BlaBlaCar представил новое приложение BlaBlaLines, призванное рациональнее использовать автомобили и облегчить перемещения жителей пригородов. С его помощью владельцы автомобилей смогут отметить маршруты своих поездок на карте и по пути подбирать пассажиров, заранее забронировавших место в автомобиле.

Отметим, что этим летом BlaBlaCar установил новый рекорд — более 10 миллионов предложенных мест только во Франции, в первой стране, где появился сервис. В Украине BlaBlaCar появился меньше четырех лет назад, при этом за последний год к сообществу BlaBlaCar присоединилось около 1 миллиона украинцев. К примеру, только в июне текущего года, для совместных поездок по маршруту Киев — Одесса было предложено более 35 тысяч мест, что эквивалентно 30 пассажирским автобусам в день.

Источник: BlaBlaCar