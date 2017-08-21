Украина может стать одной из первых стран, где будет запущена международная продажа недвижимости на базе технологии Blockchain

Продажа земли или недвижимости иностранным инвесторам является достаточно сложной сферой, и большинство подобных сделок осуществляются на локальном уровне. Решить эту проблему взялась команда бизнесменов и разработчиков. Для этого они хотят использовать технологию Blockchain.

В 2015 году был создан стартап Propy, целью которого является запуск децентрализованной торговой площадки по продаже недвижимости на базе смарт-контрактов. Иными словами, Propy позволит иностранным инвесторам совершать трансграничные сделки по покупке объектов недвижимости в других странах. Авторы проекта полагают, что если трансграничные сделки по недвижимости будут проходить в электронном виде, быстро и без лишней бюрократии, то это поможет нарастить объем инвестиций в такие объекты.

Стартап Propy является американским, но команда разработчиков у него украинская. В его команду вошли бизнесмены из сфер недвижимости и IT, Blockchain-сообщества. В частности, руководителем проекта стала Наталия Караянева, которая управляла рядом проектов по недвижимости в Европе. Главный Blockchain-архитектор будущего маркетплейса — украинец Андрей Замовской.

В 2016 года у Propy появился прототип системы для транзакций по продаже недвижимости на базе технологии Blockchain, а в октябре 2017-го планируется начать бета-тесты системы.

Чтобы заработала глобальная торговая электронная площадка по продаже прав на недвижимость, стартапу предстоит договариваться с регулирующими органами различных стран. Они должны адаптировать местное законодательство и работу реестров по недвижимости к трансграничным сделкам.

Причём, украинское правительство одним из первых объявило о заинтересованности в этом проекте. Украинские власти считают, что внедрение технологии Blockchain даст преимущества всем участникам сделок на рынке недвижимости. Об этом заявил глава государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко. В агентстве прогнозируют, что в 2018 году, после внесения необходимых изменений в законодательство, иностранные граждане смогут покупать землю на таких же условиях, что и резиденты.

«Пилот с первыми тестовыми транзакциями запланирован до конца сентября. Сроки по коммерческому запуску будут озвучены по окончании пилота», — рассказал советник главы агентства Константин Ярмоленко.

Помимо Украины, стратап Propy также договорился о сотрудничестве с крупнейшим порталом по недвижимости в Китае.

Источник: «Лига.Бизнес»