Украина может стать одной из первых стран, где будет запущена международная продажа недвижимости на базе технологии Blockchain

Украина может стать одной из первых стран, где будет запущена международная продажа недвижимости на базе технологии Blockchain

Продажа земли или недвижимости иностранным инвесторам является достаточно сложной сферой, и большинство подобных сделок осуществляются на локальном уровне. Решить эту проблему взялась команда бизнесменов и разработчиков. Для этого они хотят использовать технологию Blockchain.

В 2015 году был создан стартап Propy, целью которого является запуск децентрализованной торговой площадки по продаже недвижимости на базе смарт-контрактов. Иными словами, Propy позволит иностранным инвесторам совершать трансграничные сделки по покупке объектов недвижимости в других странах. Авторы проекта полагают, что если трансграничные сделки по недвижимости будут проходить в электронном виде, быстро и без лишней бюрократии, то это поможет нарастить объем инвестиций в такие объекты.

Стартап Propy является американским, но команда разработчиков у него украинская. В его команду вошли бизнесмены из сфер недвижимости и IT, Blockchain-сообщества. В частности, руководителем проекта стала Наталия Караянева, которая управляла рядом проектов по недвижимости в Европе. Главный Blockchain-архитектор будущего маркетплейса — украинец Андрей Замовской.

В 2016 года у Propy появился прототип системы для транзакций по продаже недвижимости на базе технологии Blockchain, а в октябре 2017-го планируется начать бета-тесты системы.

Чтобы заработала глобальная торговая электронная площадка по продаже прав на недвижимость, стартапу предстоит договариваться с регулирующими органами различных стран. Они должны адаптировать местное законодательство и работу реестров по недвижимости к трансграничным сделкам.

Причём, украинское правительство одним из первых объявило о заинтересованности в этом проекте. Украинские власти считают, что внедрение технологии Blockchain даст преимущества всем участникам сделок на рынке недвижимости. Об этом заявил глава государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко. В агентстве прогнозируют, что в 2018 году, после внесения необходимых изменений в законодательство, иностранные граждане смогут покупать землю на таких же условиях, что и резиденты.

«Пилот с первыми тестовыми транзакциями запланирован до конца сентября. Сроки по коммерческому запуску будут озвучены по окончании пилота», — рассказал советник главы агентства Константин Ярмоленко.

Помимо Украины, стратап Propy также договорился о сотрудничестве с крупнейшим порталом по недвижимости в Китае.

Источник: «Лига.Бизнес»

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