Украина может стать одной из первых стран, где будет запущена международная продажа недвижимости на базе технологии Blockchain
Продажа земли или недвижимости иностранным инвесторам является достаточно сложной сферой, и большинство подобных сделок осуществляются на локальном уровне. Решить эту проблему взялась команда бизнесменов и разработчиков. Для этого они хотят использовать технологию Blockchain.
В 2015 году был создан стартап Propy, целью которого является запуск децентрализованной торговой площадки по продаже недвижимости на базе смарт-контрактов. Иными словами, Propy позволит иностранным инвесторам совершать трансграничные сделки по покупке объектов недвижимости в других странах. Авторы проекта полагают, что если трансграничные сделки по недвижимости будут проходить в электронном виде, быстро и без лишней бюрократии, то это поможет нарастить объем инвестиций в такие объекты.
Стартап Propy является американским, но команда разработчиков у него украинская. В его команду вошли бизнесмены из сфер недвижимости и IT, Blockchain-сообщества. В частности, руководителем проекта стала Наталия Караянева, которая управляла рядом проектов по недвижимости в Европе. Главный Blockchain-архитектор будущего маркетплейса — украинец Андрей Замовской.
В 2016 года у Propy появился прототип системы для транзакций по продаже недвижимости на базе технологии Blockchain, а в октябре 2017-го планируется начать бета-тесты системы.
Чтобы заработала глобальная торговая электронная площадка по продаже прав на недвижимость, стартапу предстоит договариваться с регулирующими органами различных стран. Они должны адаптировать местное законодательство и работу реестров по недвижимости к трансграничным сделкам.
Причём, украинское правительство одним из первых объявило о заинтересованности в этом проекте. Украинские власти считают, что внедрение технологии Blockchain даст преимущества всем участникам сделок на рынке недвижимости. Об этом заявил глава государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко. В агентстве прогнозируют, что в 2018 году, после внесения необходимых изменений в законодательство, иностранные граждане смогут покупать землю на таких же условиях, что и резиденты.
«Пилот с первыми тестовыми транзакциями запланирован до конца сентября. Сроки по коммерческому запуску будут озвучены по окончании пилота», — рассказал советник главы агентства Константин Ярмоленко.
Помимо Украины, стратап Propy также договорился о сотрудничестве с крупнейшим порталом по недвижимости в Китае.
Источник: «Лига.Бизнес»
- Украинский реестр прав на недвижимое имущество планируется перевести на платформу Blockchain с 1 января 2018 года.
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- Недавно Правительство Украины заключило партнёрское соглашение с компанией Bitfury Group с целью перевести все государственные электронные реестры на платформу Blockchain. Первоначально на новую платформу будут переведены государственные реестры, социальные службы, органы обеспечения безопасности, сфера здравоохранения и энергетика.
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- Также Blockchain-технологию начнет использовать в своей работе Государственная система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). После завершения пилотного проекта платформа будет распространена на все остальные государственные структуры, включая кибербезопасность.