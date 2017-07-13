Uber и Яндекс создали совместную компанию по онлайн-заказу такси на рынке России и стран СНГ. Украина не является частью сделки

Компании Uber и Яндекс официально объявили сегодня о том, что пришли к соглашению об объединении своих бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Интересно, что бизнес Uber в Украине не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона Uber “Центральная и Восточная Европа”. Алексей Стах, в настоящий момент возглавляющий Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине.

Uber продолжит инвестиции и развитие бизнеса в Украине, сосредоточившись на дальнейшем расширении географии работы, совершенствовании сервиса и запуске новых продуктов. По заявлению представителей компании, Украина продолжает быть одним из приоритетов и ключевых рынков Uber в регионе.

Источник: Uber