Украина оказалась на 109-м месте из 122 возможных по скорости мобильного интернета, но с фиксированным интернетом дела обстоят значительно лучше

Украина заняла 109-е место в мире по скорости мобильного интернета и 39-е — по скорости фиксированного широкополосного доступа. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга скорости интернета Speedtest Global Index. Данные по скорости мобильного интернета представлены для 122 стран, для фиксированного — для 133 стран.

Средняя скорость мобильного интернета в Украине составляет 8,46 Мбит/с при скачивании и 2,39 Мбит/с при отдаче данных. В этом рейтинге Украина соседствует с Египтом и Венесуэлой.

Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Украине составляет 34,2 Мбит/с при скачивании и 33,64 Мбит/с при отдаче. В этом рейтинге соседи Украины — Польша и Россия.

Самый быстрый мобильный интернет оказался в Норвегии (52,59 Мбит/с — скачивание, 14,82 Мбит/с — отдача). В тройку лидеров также вошли Нидерланды и Венгрия. Самый медленный мобильный интернет зафиксирован в Ираке.

Самый быстрый фиксированный широкополосный интернет — в Сингапуре (154,38 Мбит/с — скачивание, 151,64 Мбит/с — отдача). В тройку лидеров также вошли Южная Корея и Гонконг. Самый медленный фиксированный широкополосный интернет — в Венесуэле.

Источник: «Лига.Бизнес»