Украина опубликовала данные о бенефициарах компаний на едином государственном портале и присоединилась к глобальному реестру от Transparency International

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев — инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.

«Открытые данные — это основа построения прозрачного и эффективного государства, а также — мощный источник развития коммерческих и общественных проектов. Поэтому СМИ и общественность может свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес — для создания новых интернет-сервисов и проектов, которые будут обогащать экономику и пригодятся своим пользователям» — отметил Владимир Гройсман.

Благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции информацию о бенефициарах всех украинских компаний опубликовали на Едином государственном портале открытых данных, а также на сайте OpenOwnership.

Источник: Премьер-министр Украины