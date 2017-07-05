Украина получила от НАТО оборудование и ПО на сумму €1 млн для обеспечения киберзащиты

В рамках первого этапа сотрудничества с Трастовым фондом Украина–НАТО в сфере киберзащиты Украина получила техническое оборудование и программное обеспечение на сумму €1 млн, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Сумма по первому траншу составляет около 1 млн евро. У наших специалистов достаточно хорошая квалификация для того, чтобы работать на этом оборудовании. В программу реализации первого этапа входит не только поставка оборудования, но и тренинги», — сказал В. Грицак журналистам.

Он также добавил, что в ближайшее время эта техника будет установлена «на базе Министерства иностранных дел».

В свою очередь, заместитель Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Сорин Дукару сообщил:

«Мы сейчас находимся на завершающей стадии первого этапа. Предусматриваются тренинги для украинских экспертов, а также предоставление самого технического обеспечения для Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Службы безопасности Украины».

В частности, по его словам, было передано оборудование и программное обеспечение для организации так называемых центров реагирования на компьютерные инциденты для ключевых государственных институтов Украины.

Также НАТО за счет средств трастового фонда по кибернетической безопасности проводит повышение квалификации специалистов по кибербезопасности.

Дукару отметил, что оборудование было передано от 10 стран – членов НАТО, среди которых США, Турция, Португалия, Румыния, Албания, Венгрия, Италия, Эстония.

Трастовый фонд НАТО по содействию Украине в усилении национальных возможностей киберзащиты учрежден решением саммита НАТО в 2014 году. Интересы украинской стороны представляет СБУ.

В 2015 году в Киеве было подписано соглашение между СБУ и румынской Службой информации на уровне руководителе спецслужб, в котором предусматривалось создание в Украине сети ситуационных центров реагирования на компьютерные инциденты.

В январе 2017 года было подписано дополнительное соглашение между СБУ и румынской Службой информации к соглашению о реализации Трастового фонда Украина-НАТО, которое определило перечень технического оборудования и программного обеспечения, которые будут поставляться в Украину.

На основании этого дополнительного соглашения, румынская сторона провела тендерные процедуры и по состоянию на 1 июля 2017 года поставила в Украину предусмотренные техническое оборудование и программное обеспечение. Полученные средства разворачиваются на базе СБУ, МИД Украины и Госспецсвязи, они проходят интеграцию в инфраструктуру национальной системы кибербезопасности.

Источник: interfax