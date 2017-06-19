Украина улучшила позиции в рейтинге наиболее инновационных стран мира

В новой версии ежегодного рейтинга самых инновационных стран мира Украина за год поднялась с 56-го на 50-е место. Всего в рейтинге представлено 127 стран.

Глобальный индекс инноваций включает несколько десятков показателей, сгруппированных в семи разделах. Эти показатели комплексно характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:

Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input):

Институты;

Человеческий капитал и исследования;

Инфраструктура;

Развитие внутреннего рынка;

Развитие бизнеса.

Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output):

Развитие технологий и экономики знаний;

Результаты креативной деятельности.

На основании анализа комплекса показателей, наиболее инновационной страной уже седьмой год подряд называют Швейцарию. Второе место в списке занимает Швеция, на третьем места расположились Нидерланды, на четвёртом – США, на пятом месте – Великобритания. В десятке лучших можно обнаружить Данию, Сингапур, Финляндию, Германию и Ирландию.

Украина расположилась на 50-м месте и получила индекс 37,6, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом. В 2016 году Украина занимала 56-е место с индексом 35,7.

Источник: Global Innovation Index