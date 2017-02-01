Украинец впервые поедет на обучение в NASA

В 2017 этом году впервые на летнюю образовательную программу NASA в Кремниевой долине отправится украинец. Об этом рассказал посол Singularity University в Украине Игорь Новиков.

Образовательная программа Global Solutions Programm проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google ежегодно, каждое лето на территории закрытого парка NASA в Кремниевой долине. Цель программы — собрать 80 человек со всего мира и дать им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не было ни одного украинца.

Требования к украинцу, которого украинское представительство Университета Сингулярности впервые отправит на обучение — желание поехать, базовый английский язык, возраст 21+ и намерение вернуться.

«Мы ищем не стартап, мы ищем человека, идеи проектов и проекты на любых стадиях. Получив ресурсы, человек должен довести до ума этот проект и начать его реализовывать в Украине. Тема — изменение климата», — объяснил Новиков.

Контракт уже подписан, с 1 февраля стартует прием заявок и 1 марта — заканчивается. Университет отберет 10 финалистов и создаст для них специальную двухнедельную образовательную программу. Финал пройдет в первую неделю апреля — прилетят преподаватели из Кремниевой долины, 10 человек предложат свои проекты, и будет определен победитель. Победитель абсолютно бесплатно поедет с 17 июня по 17 августа на программу.

«Все расходы — на нас, включая перелет бизнес классом туда и обратно. Важный фактор — «и обратно», — подчеркнул Новиков.

По его словам, в течение последнего года украинский филиал Университета рассматривал возможность отправить украинца на программу, в том числе, искал поддержку внутри инновационного сообщества и бизнес-сообщества Украины.

«В результате, никто до последнего момента не соглашался дать деньги. Речь шла всего о $25 тыс. Мы думали переносить идею на следующий год. Потом позвонил Питер Диамандис, один из основателей Университета Сингулярности и предложил средства от NASA», — рассказал Новиков.

Singularity University был создан в 2008 году на базе NASA.

«Те перемены, с которыми человечество начало сталкиваться с появлением интернета достигли такого масштаба и такой турбулентности, что, в принципе, вся существующая образовательная база довольно сильно устарела. Идея была в том, чтобы использовать все ресурсы, которые есть — и научные, и финансовые, и предпринимательские для того чтобы студенты создавали проекты, которые действительно повлияли на мир», — пояснил Новиков задачи университета.

Источник: delo.ua