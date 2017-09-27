Украинец вышел на Kickstarter с рюкзаком HURU для путешественников, за первый день профинансировано 2/3 от нужной суммы
26 сентября украинец Олег Власенко запустил на платформе Kickstarter сбор средств, необходимых для выпуска рюкзака HURU. Всего за 12 часов с момента старта кампании проект уже собрал больше половины заявленной суммы в $15 тыс. На момент подготовки материала (около 18:00 по Киевскому времени) собрано уже более $11 тыс.
HURU – это непромокаемый рюкзак для города и путешествий со встроенной поясной сумкой. Особенностью рюкзака является использование в производстве высококачественных материалов. Рюкзак пошит вручную из ткани Cordura с использованием высокопрочных змеек японского бренда YKK и с изготовленными на заказ алюминиевыми пряжками и стальными зажимами.
Главные особенности рюкзака HURU:
- Поясной ремень трансформируется в съемную сумку. Владелец рюкзака может оставить его в отеле, положить в сумку ценные вещи вроде кошелька или ключей, и отправиться на прогулку налегке.
- Благодаря использованию водоотталкивающей ткани и водонепроницаемых змеек для рюкзака не нужен дополнительный чехол от дождя.
- В комплект поставки включается непромокаемый капюшон для владельца.
- Рюкзак раскрывается как чемодан, что облегчает его упаковку вещей.
- Объем HURU составляет 24 литра, и он расширяется до 40 литров.
- Рюкзак подходит под стандарты ручной клади в самолетах, так что его не придется сдавать в багаж.
- В спинку рюкзака встроена твердая пластиковая основа, которая распределяет вес груза по всей спине владельца.
- В обеих шлейках расположены потайные карманы, в которые можно положить банковскую карту или ключи.
- Кроме основного отделения, у HURU есть и несколько дополнительных: для 15-дюймового ноутбука, для планшета и для документов. Сзади рюкзака находится разворачиваемое вверх отделение для негабаритных предметов, в котором можно разместить ракетку или скейт высотой до 53 см.
- Сбоку рюкзака расположено отделение для напитков с теплоизоляцией.
Рюкзак HURU уже готов для массового производства, команда уже отшила несколько десятков рюкзаков, которые были предоставлены для тестирования журналистам и блогерам. Как отмечают в команде, все рюкзаки будут собираться вручную, каждая деталь будет проверяться на наличие дефектов.
Кампания на Kickstarter продлится до 31 октября. Стандартная цена рюкзака HURU составляет $299, в рознице после окончания кампании рюкзак будет продаваться за $350. Для 60 первых бекеров предусмотрена льготная цена $249.