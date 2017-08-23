Украинец запатентовал автономного колесного робота, который подозрительно похож на беспилотный БТР «Фантом-2»

Как известно, Илон Маск и 115 экспертов по ИИ призвали ООН запретить автономных боевых роботов. Что в конечном итоге решит международная организация – прислушаться или проигнорировать, пока неясно. Тем временем, ресурс LIGA.net со ссылкой на сообщение Укрпатента сообщает о том, что украинской компании Вейт из Василькова получила патент на промышленный образец беспилотного боевого колесного робота.

Патент под названием «Беспилотный многоцелевой роботизированный комплекс — многоцелевая колесная машина» был выдан ведомством 10 августа. Правда, он не раскрывает каких-то особых подробностей об разработке. Зато есть несколько изображений. Отметим, что машина, которую демонстрируют изображения, прикрепленные к патенту украинца, подозрительно похож на беспилотный БТР «Фантом-2», разработку «Укроборонпрома», о которой мы писали в конце июля. Вот сравните сами:

Компания Вейт принадлежит жителю Вышгорода Сергею Бойко. Ее основной вид деятельности, согласно данным Единого реестра, — производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации.

Источник: LIGA.net