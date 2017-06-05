Украинская десятиклассница заняла 4-е место в конкурсе молодых ученых Intel ISEF с проектом альтернативной энергетики
Десятиклассница Валерия Тищенко заняла четвертое место на международном конкурсе среди молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который проходил в Лос-Анджелесе.
Intel ISEF — это конкурс научных и инженерных достижений школьников 12-18 лет, который организовывает некоммерческая организация Society for Science and the Public. Каждый год в конкурсе состязаются более 1700 участников из 75 стран.
Валерия заняла четвертое место на конкурсе с проектом The Converter of Three-Dimensional Oscillations into Electrical Energy. Проект описывает производство электроэнергии с помощью волн на поверхности воды. Валерия — ученица Херсонского физико-технического лицея при Херсонском национальном техническом университете и Днепропетровском национальном университете.
Этой осенью в Украине пройдет очередной отборочный этап конкурса на национальном уровне. Его победители получат возможность представить свои научные проекты на конкурсе Intel ISEF 2018, который пройдет весной следующего года.
Источник: AIN
- В прошлом году на мероприятии Intel ISEF 2016 Украину представляли 7 финалистов - победителей Всеукраинских конкурсов IntelТехно и IntelЕко. По итогам конкурса украинцы Фыонг Ань Чан (г. Черкассы) и Александр Бузин (г. Киев) получили третьи места в категориях «Математика» и «Программирование систем», а также специальный приз конкурса.