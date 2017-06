Украинская десятиклассница заняла 4-е место в конкурсе молодых ученых Intel ISEF с проектом альтернативной энергетики

Десятиклассница Валерия Тищенко заняла четвертое место на международном конкурсе среди молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который проходил в Лос-Анджелесе.

Intel ISEF — это конкурс научных и инженерных достижений школьников 12-18 лет, который организовывает некоммерческая организация Society for Science and the Public. Каждый год в конкурсе состязаются более 1700 участников из 75 стран.

Валерия заняла четвертое место на конкурсе с проектом The Converter of Three-Dimensional Oscillations into Electrical Energy. Проект описывает производство электроэнергии с помощью волн на поверхности воды. Валерия — ученица Херсонского физико-технического лицея при Херсонском национальном техническом университете и Днепропетровском национальном университете.

Этой осенью в Украине пройдет очередной отборочный этап конкурса на национальном уровне. Его победители получат возможность представить свои научные проекты на конкурсе Intel ISEF 2018, который пройдет весной следующего года.

Источник: AIN