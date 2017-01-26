Украинская IT-команда dcua возглавила мировой рейтинг «белых» хакеров CTFtime

Украинская IT-команда команда dcua в 2016 году заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, способных определить степень защиты системы от атак и обеспечить необходимый уровень защиты.

Согласно данным рейтинговой таблицы, обнародованной на сайте CTFtime, украинские айтишники из КПИ обошли более 12 тыс. команд со всего мира.

Украинскую команду dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин. В настоящее время команда насчитывает 43 участника.

Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime на протяжении последних четырех лет. Так, в 2013 году команда заняла пятое место, в 2014 и 2015 — шестое.

Рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году победа основывалась на результатах около 70 соревнований.

Источник: espreso