Украинская IT-компания ЛУН.ua помогла переделать старую лабораторию Факультета радиофизики КНУ в бесплатный коворкинг для студентов

Украинская IT-компания ЛУН.ua совместно с Факультетом радиофизики, электроники и компьютерных систем (ФРЭКС) КНУ и его студентами превратили одну из старых аудиторий университета в бесплатный коворкинг «Лунотека», сообщает ресурс ain.ua. После официального открытия 5 сентября студенты смогут бесплатно использовать рабочее пространство для учебы и проведения различных образовательных мероприятий (конференции, хакатоны и пр.) и презентаций с участием представителей различных IT-компаний.

Площадь старой лаборатории составляла около 70 м2, но благодаря высоким потолкам, ее удалось расширить, частично добавив второй этаж.

Обновленное помещение состоит из двух зон, где одновременно смогут сесть поработать около 25 студентов. При проведении лекций основной зал сможет вместить порядка 50 человек. Пространство оснастили всей необходимой мебелью, Wi-Fi, большим количество электро- и Ethernet-розеток, аудиосистемой и проектором.

Отмечается, что пользоваться рабочим пространством смогут также учащихся других факультетов точных наук КНУ (физфак, мехмат, кибернетика).

Отметим, что трое сооснователей ЛУН.ua являются выпускниками КНУ и компания в прошлом уже помогала родному факультету кибернетики с созданием аналогичного пространства «Читалка». И когда в январе этого года студенты из ФРЕКС обратись в компанию за помощью в реализации проекта «Лунотека», там любезно согласились помочь. Уже в марте был готов проект нового пространства, а в апреле начались ремонтные работы. Сообщается, что ЛУН.ua выделила на проект около 500 тыс.

Еще одни выпускники КНУ из команды стартапа VRnet.io разработали виртуальный тур по «Лунотеке» в формате 3D. Прогуляться по помещению можно прямо в браузере или с помощью VR-очков. Правда, надо учитывать, что тур создавался, когда помещение находилось в состоянии ремонта.

Источник: ain.ua