Украинская компания MacPaw купила пакет ПО для распаковки файлов The Unarchiver финского разработчика

Как стало известно, украинская компания MacPaw, разработчик ПО для macOS и iOS, которая в начале года запустила альтернативу магазину Mac App Store, приобрела пакет ПО для распаковки файлов The Unarchiver финского разработчика Дага Агрена. Увы, сумма и другие подробности сделки не разглашаются.

По условиям соглашения, MacPaw будет продолжать поддерживать The Unarchiver и другие программы семейства, выпуская для них свежие обновления, добавляя поддержку новых языков, а также улучшая интерфейс и расширяя функциональные возможности продуктов. При этом сообщается, что приложение The Unarchiver останется бесплатным.

Приложение The Unarchiver разрабатывается уже более десяти лет.

Разработчик отмечает, что в последнее время по различным причинам он уделял проекту все меньше и меньше времени. Он также особо подчеркивает, что посвященные проекту десять лет – это «очень большой срок».

«Мне было скверно из-за того, что не поддерживал и не обновлял их должным образом. И в конце концов я осознал, что пришло время передать знамя кому-то, кто сможет позаботиться о них должным образом и гарантировать своевременные обновления», — цитирует источник слова Агрена.

Основатель и глава MacPaw Александр Косован со своей стороны отметил, что для его компании большая честь подхватить это знамя и продолжать оказывать поддержку продукта.

Отметим, что киевская компания MacPaw, которая также имеет офис в Калифорнии, недавно продала свою платформу разработки приложений DevMate британской компании Paddle.

Источник: tech.eu