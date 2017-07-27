Украинская компания MacPaw купила пакет ПО для распаковки файлов The Unarchiver финского разработчика

Украинская компания MacPaw купила пакет ПО для распаковки файлов The Unarchiver финского разработчика

Как стало известно, украинская компания MacPaw, разработчик ПО для macOS и iOS, которая в начале года запустила альтернативу магазину Mac App Store, приобрела пакет ПО для распаковки файлов The Unarchiver финского разработчика Дага Агрена. Увы, сумма и другие подробности сделки не разглашаются.

По условиям соглашения, MacPaw будет продолжать поддерживать The Unarchiver и другие программы семейства, выпуская для них свежие обновления, добавляя поддержку новых языков, а также улучшая интерфейс и расширяя функциональные возможности продуктов. При этом сообщается, что приложение The Unarchiver останется бесплатным.

Приложение The Unarchiver разрабатывается уже более десяти лет.

Разработчик отмечает, что в последнее время по различным причинам он уделял проекту все меньше и меньше времени. Он также особо подчеркивает, что посвященные проекту десять лет – это «очень большой срок».

«Мне было скверно из-за того, что не поддерживал и не обновлял их должным образом. И в конце концов я осознал, что пришло время передать знамя кому-то, кто сможет позаботиться о них должным образом и гарантировать своевременные обновления», — цитирует источник слова Агрена.

Основатель и глава MacPaw Александр Косован со своей стороны отметил, что для его компании большая честь подхватить это знамя и продолжать оказывать поддержку продукта.

Отметим, что киевская компания MacPaw, которая также имеет офис в Калифорнии, недавно продала свою платформу разработки приложений DevMate британской компании Paddle.

Источник: tech.eu

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