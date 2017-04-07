Украинская компания PassivDom предлагает автономный мобильный дом, создаваемый при помощи 3D-печати

Украинская компания PassivDom разработала быстрый в возведении экологически чистый дом. По заверениям компании, возвести дом можно всего за 1 день. Этому способствует специально разработанная конструкция, многие элементы которого создаются при помощи робота 3D-печати.

Так, «напечатать» можно стены, крышу и пол. Для подготовки компонентов модели дома площадью 380 квадратных футов (около 35,3 м2) требуется около 8 часов работы робота. Затем рабочие добавляют к каркасу необходимые окна, двери, устанавливают электрические системы, проводят водопроводно-канализационные и кровельные работы. PassivDom построен из современных материалов: фибергласса, карбона, полиуретана. Дом не горюч и не выделяет никаких веществ. Причём, дом является мобильным, его можно перевезти в другое место за несколько часов. Прочный каркас позволяет многократно транспортировать дом. Дом не требует фундамента, поэтому его легко можно установить на берегу живописного водоема, в роще или в горах.

После завершения строительства дом является полностью автономным. На его крыше установлены солнечные батареи, которые обеспечивают дом всей необходимой энергией, и подключение к электрической сети не требуется. В компании заявляют, что для обогрева дома не требуется сжигать газ или твёрдое топливо. Вырабатываемая в дневное время энергия хранится в батареях для потребления в ночное время. В доме также реализованы автономное водообеспечение (900 л запас воды, фильтры для использования любой воды (озеро, колодец, река) и автономную канализационную систему.

Авторы идеи утверждают, что PassivDom – самое теплое жилое здание в мире по версии книги рекордов Гиннесса.

«Благодаря использованию передовых материалов и уникальным разработкам наших инженеров дом имеет самые высокие тепловые характеристики среди жилых зданий. Стены PassivDom такие же теплые, как кирпичная стена толщиной 7,33 м. Перед нами стояла непростая задача: создать окна — теплые как стены. И это удалось — окна PassivDom самые теплые в мире. Поэтому в домах действительно большие окна, через которые поступает много света. При этом сохраняются рекордные тепловые показатели дома: так что летом в нем прохладно, а зимой тепло. По своим характеристикам PassivDom превосходит требования энергоэффективности PassivHaus Institute и LEED»

Все устройства дома объединены в сеть Internet Of Things и легко управляются со смартфона владельца. Каждый PassivDom имеет встроенную GSM-сигнализацию и возможность наблюдать за домом на видео через смартфон. Самообучающаяся система микроклимата создает комфортные условия внутри: поддерживает идеальную температуру и влажность воздуха, контролирует содержание углекислого газа и кислорода.

Гарантия на сохранение тепловых характеристик материалов составляет 40 лет. Минимальный срок эксплуатации дома — 20 лет. Также производитель предоставляет 5 лет гарантии на все элементы дома: стены, мебель, технику.

Цена PassivDom стартует с отметки $31,9 тыс. Заказать жилище можно в Украине и США. Поставки должны начаться немного позже в этом году.

Источник: businessinsider, PassivDom