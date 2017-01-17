Украинская платформа общественного образования «ВУМ online» запустила курс «Верификация в Интернете», который поможет распознавать фейки и неправдивую информацию в сети

Украинская платформа гражданского образования «ВУМ online» запустила новый онлайн-курс «Верификация в Интернете». Несмотря на то, что в первую очередь курс рассчитан на журналистов, он поможет всем желающим проверять и критически осмысливать потоки информации, которыми перегружены пользователи интернета, а также самостоятельно распознавать фейки и неправдивую информацию.

Онлайн-курс разработан ГО “Интерньюс-Украина” (Украина) и Transitions Online (Чехия). Его авторами стали медиа-тренеры Виталий Мороз — руководитель программ новых медиа ОО «Интерньюз-Украина», соучредитель проекта для проверки информации Verify и Михайлина Скорик — бывший главный редактор сайта podrobnosti.ua, портала tochka.net, выпускающий редактор на телеканалах «1+1», «Business», ТРК «Украина».

В рамках курса «Верификация в Интернете» студенты научатся проверять первоисточники фотографий и видео; находить архивную информацию в соцсетях о пользователях; пользоваться поиском по геолокации и расширенными возможностями карт Google; определять сомнительность сайтов и пользоваться инструментами для проверки информации в онлайне.

В программе курса – восемь модулей в виде видеолекций и конспекта. Каждый модуль предусматривает выполнение домашнего задания, а в конце курса предусмотрен итоговый тест.

Источник: ВУМ online