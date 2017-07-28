Украинские 3D-конструкторы Ugears и Time 4 Machine собрали на Kickstarter в несколько раз больше средств, чем было намечено

На сайте Kickstarter завершился сбор средств на украинский металлический конструктор Time 4 Machine, из которого можно собирать оригинальные 3D-модели игрушечных машинок. Судя по итогам кампании, эти машинки понравились посетителям Kickstarter. Рассчитывая собрать не менее $15 000, автор проекта – украинец Денис Охрименко – собрал более $52 000 ($52 886), что в 3,5 раза больше намеченной суммы. В общей сложности в проект украинца вложились 479 пользователей.

На выбор пользователям предлагались несколько наборов конструктора: заводной кабриолет, танк, механический таймер и даже настольный хоккей. Можно было заказать комплект из двух, трех и всех четырех моделей. Цены варьировалась в зависимости от лота и времени взноса. Для каждого набора была установлена своя сумма взноса, она варьировалась от $49 за заводной кабриолет и механический таймер и достигала $259 за полный комплект на окончательной стадии сборов (как обычно, первые участники сбора средств могли получить конструкторы дешевле).

Отгрузка заказов бекерам должна начаться в декабре.

Автор проекта Time 4 Machine Денис Охрименко является создателем механических деревянных 3D-паззлов Ugears, о которых мы рассказывали ранее. Однако в начале этого года Денис вынужден был покинуть свой изначальный проект из-за разногласий с инвестором. После ухода из Ugears Денис занялся металлическими паззлами Time 4 Machine и детскими кубиками Pagl.

Кстати говоря, Ugears прямо сейчас собирает на том же Kickstarter средства на выпуск своего нового продукта – «первого в мире механического музыкального инструмента (колесная лира) для самостоятельной сборки». Причем это не просто игрушка, на нем действительно можно играть. Кампания Ugears была запущена спустя несколько дней после Time 4 Machine. Минимальный взнос, дающий право на получение колесной лиры, равен $59. В рамках кампании можно купить и другие конструкторы компании. Сбор средств завершится через два дня, но уже сейчас можно говорить об успехе. На момент написания этих строк Ugears получил уже более $261 тыс. при изначально запланированной сумме в $15 тыс. Начало поставок намечено на октябрь.

Источник: Kickstarter (1 и 2)