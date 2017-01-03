Украинские частные предприниматели могут бесплатно открыть бизнес-счет в ПриватБанке в онлайн-режиме

В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что украинские частные предприниматели, включая IT-специалистов и фрилансеров в ФЛП-статусе, могут открыть банковский счет непосредственно на сайте ПриватБанка. При этом данная услуга будет предоставлена бесплатно, а весь процесс открытия счета банка в онлайн-режиме займет не более 5 минут.

Чтобы открыть банковский счет на сайте ПриватБанка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом Приватбанка как физлицо (например, иметь карточку или депозит), получить ЭЦП в Приват24 для частных клиентов и пройти по ссылке http://pb.ua/fop.

Отметим, что чаще всего счета в онлайне открывают предприниматели сферы IT, бухгалтеры и аудиторы, предприниматели розничной и оптовой торговли. По количеству счетов, открытых онлайн, лидируют предприниматели из Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.

“За неделю более тысячи украинских предпринимателей уже открыли счета на нашем сайте, — рассказал руководитель направления обслуживание малого и среднего бизнеса ПриватБанка Александр Николенко. — Ведь это не только очень удобно – счет можно открыть за несколько минут без визита в банк, но еще и выгодно – в режиме онлайн счет открывается абсолютно бесплатно”.

Напомним, что по данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами Приватбанка пользуются 56,1% юридических лиц и 69,7% частных предпринимателей, которые пользуются услугами украинских банков.

Источник: ПриватБанк