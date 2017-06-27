Украинские эксперты определили, как именно вирус-шифровальщик Petya.A распространялся и заражал ПК

Специалисты по информационной безопасности группы компаний БАКОТЕК провели анализ образца вируса DOS/Petya.A, который сегодня стал причиной массовых заражений в Украине и определили, как именно он попадает на компьютеры жертв.

«Шифровальщик распространяется при помощи электронной почты. При открытии вложения из письма, используя уязвимость CVE-2017-0199, зловред скачивал недостающие файлы, модифицировал главную загрузочную запись (MBR), перезагружал ОС и начинал шифрование жесткого диска. По корпоративной сети он распространялся при помощи служебной программы PsExec. При этом уязвимости подверглись пользователи, у которых не был обновлен Microsoft Office» — считают IT-специалисты БАКОТЕК.

Эксперты также считают, что скорее всего компьютеры были заражены шифровальщиком много месяцев назад, а активировался он только сегодня по команде извне.

Отметим, что команда Fire Eye еще в апреле этого года опубликовала в своем блоге информацию об эксплуатации уязвимости CVE-2017-0199 и показала как происходит эксплуатация этого кода.

Источник: Bakotech