Украинские интернет-провайдеры опасаются, что власти заставят их цензурировать контент в соответствии с утвержденной президентом Доктриной информационной безопасности

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) считает, что в одобренной недавно президентом страны «Доктрине информационной безопасности» содержатся потенциальные риски нарушения конституционных прав украинских граждан, в частности, речь идет о праве на свободу слова и возможности цензуры. Свои опасения представители ИнАУ высказали в открытом письме главе СНБО Александру Турчинову, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе СБУ Василию Грицаку и руководителям других ведомств.

Напомним, что в доктрине написано, что на законодательном уровне должен появиться механизм фиксации, блокировки и удаления из украинского сегмента сети интернет информации, которая угрожает жизни, здоровью граждан, пропагандирует войну, вражду, изменение конституционного строя насильственным путем или угрожает суверенитету.

В ИнАУ считают, что при выполнении указанного требования доктрины государство должно гарантировать гражданам право на свободу слова, как это прописано в Конституции. Кроме этого, ассоциации непонятно ни с юридической, ни с технологической точки зрения, кто именно и как должен удалять информацию из УАнета. Ведь по закону о телекоммуникациях операторы и провайдеры не несут ответственности за содержание информации, передаваемой их сетями. Поэтому в ИнАУ убеждены, что государственные меры должны быть направлены в первую очередь на выявление и наказание лица, угрожающего информбезопасности, а не на создание препятствий в ведении телеком-бизнеса.

«Мы опасаемся злоупотреблений со стороны властей. У нас государство неоднократно хотело регулировать доступ к информации в сетях провайдеров. Поэтому мы считаем, что единственный правильный способ блокировки контента в интернете — через суд», — отметил глава ИнАУ Александр Федиенко.

По его словам, если бы мы жили в стране, где доверие общества к правительству было на высоком уровне, то изложенные в доктрине идеи не вызывали бы ни у кого вопросов. Напомним, что недавно советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял о необходимости введения в Украине запрета на российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, которые, по его словам, сегодня полностью подконтрольны российским спецслужбам и управляются ими. Что касается интернет-СМИ, то, как сообщил министр информполитики Юрий Стець, журналисты, которые работают по стандартам профессии, не пострадают, но медиа, которые были созданы специально, чтобы подрывать суверенитет Украины, будут закрыты.

Александр Федиенко говорит, что запрет на доступ к информации не самый действенный метод, по его словам, не запрет, а контрпропаганда — это наиболее эффективный путь и для Украины.

«Мой любимый пример — Страсбург. Там транслируется несколько версий Russia Today. Но при этом власти не боятся влияния пропаганды, так как параллельно вещает множество местных разъясняющих СМИ, которые, по сути, работают как контрпропаганда. Нашу страну нельзя изолировать от мирового информпространства. Нельзя отключить интернет. Поэтому противостоять можно, создавая собственный разъясняющий контент», — отмечает Федиенко.

Впрочем, управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк считает, что ИнАУ торопится паниковать, так как сама доктрина имеет лишь декларативный характер, а непосредственные нормы вводятся только через изменения в закон. Юрист считает, что лучшее, что могла бы сделать ИнАУ в данной ситуации, — это самостоятельно подготовить законодательные изменения по информбезопасности в таком виде, в каком их видят члены Ассоциации.

Источник: ЛІГА.net