Украинские инженеры вывели на Indiegogo первый украинский электровелосипед VoltyCо для личного использования и служб доставки с запасом хода до 120 км и ценой от $999

Команда украинских инженеров из Донецкой области разработала проект первого в Украине электрического велосипеда VoltyCо и вывела его на краудфандинговую площадку Indiegogo. От других аналогичных проектов эту модель отличает прочная износоустойчивая конструкция и солидная грузоподъемность (до 150 кг), что позволяет использовать VoltyCо не только в качестве индивидуального средства передвижения, но и для коммерческих грузовых перевозок в пределах крупных городов. Разработчики первого украинского электрического велосипеда особо отмечают, что разработка и производство VoltyCo будет проходить в Украине.

«Мы хотим начать массовое производство, но для этого нам нужно 25 000 долларов США. Поддержите наш проект на международной краудфандинговой платформе Indiegogo. Мы обещаем мгновенно доставлять вам горячую пиццу и цветы для вашей девушки» — рассказал сооснователь проекта Сергей Гончаров.

Кампания по сбору средств стартовала на известной международной платформе, однако никто не мешает украинцам перевести средства на проект и поддержать соотечественников на Indiegogo по следующей ссылке (на момент написания новости у проекта уже было 11 бекеров, которые вложили $1200 или 7% необходимой суммы). В рамках краудфандинговой программы команда VoltyCо подготовила для своих международных и украинских «инвесторов» различные эко-подарки: сумку из переработанной джинсовой ткани, открытку-сюрприз, именную деревянная карточку-магнит, фирменные футболки и, даже, электрический велосипед VoltyCo.

Один из основателей проекта Сергей Гончаров рассказал, что команда работала над проектом почти два года. Первоначальная идея «умной аккумуляторной батареи», аналогичной разработкам Илона Маска, в итоге переросла в полноценный проект VoltyCo, который объединил в себе комфорт мопеда и экологичность велосипеда.

По словам создателей проекта, электровелосипед на стальной раме и 26-дюймовых колесах оснащен качественной электрической батареей, которая позволяет путешествовать на одной зарядке более 120 километров с максимальной скоростью 35 км/ч. На полную зарядку батарей необходимо 2 часа, при этом до 70% аккумулятор заряжается уже за 30 минут. В качестве способа защиты велосипеда от воров используется автоматическая система, которая поможет владельцу через смартфон следить за местонахождением транспорта.

Более «слабая» версия с двигателем 250 Вт и батареей 36В/10А (запас хода 40-60 км, максимальная скорость 25 км/ч) обойдется покупателям в $999, а версия помощнее с двигателем 500 Вт и батареей 36В/20А (запас хода 100-120 км, максимальная скорость 35 км/ч) будет стоить на $300 дороже — $1299. Если кампания завершится удачно, то VoltyCо запустят в серийное производство уже в июне текущего года, и начнут поставки бекерам в августе 2017 года.

«Мы создали электрический велосипед VoltyCo, который удовлетворяет потребности активных людей и идеально подходит для бизнесов, специализирующихся на быстрой доставке товаров. Этот транспорт по комфорту приближен к скутеру, он не требует значительных физических нагрузок, неприхотлив в ремонте и обслуживании, отличается максимально возможной при своих габаритах грузоподъемностью и при этом может развивать скорость автомобиля», – рассказал сооснователь проекта Сергей Гончаров.

Отметим, что ранее украинская команда VoltyCo стала участниками Академии Краудфандинга, которая проходила в Киеве в феврале 2017 года при поддержке Программы развития ООН в Украине и Посольства Великобритании в Украине. Студентами Академии стали предприниматели, чей бизнес пострадал от конфликта на Донбассе, при этом эксперты отобрали 12 самых интересных и перспективных идей бизнес для запуска краудфандинговых кампаний.

Источник: VoltyCo