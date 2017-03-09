Украинские Petcube и Сardiomo признаны лучшими на выставке носимых устройств и умных гаджетов Wearable Tech Show 2017 в Лондоне

Последние два дня – 7 и 8 марта – в Лондоне проходила выставка Wearable Tech Show 2017, посвященная носимым гаджетам, устройствам умного дома и сегменту Интернета вещей. Частью мероприятия стала своеобразная «церемония награждения», в рамках которой выбрали лучшие продуты в разных категориях.

С огромной радостью и гордостью мы сообщаем о том, что украинский стартап Petcube, известный своими забавными гаджетами для домашних животных, получил награду Smart Home Award. Разработанный украинцами гаджет организаторы мероприятия сочли интереснее таких продуктов, как умный термостат Nest и голосовой ассистент Amazon Alexa. Отметим, что победа на выставке Wearable Tech Show 2017 – не единственная хорошая новость для украинских разработчиков. Накануне мероприятия известная актриса Эмма Уотсон сделала Petcube дополнительную рекламу, назвав их устройство одним из своих самых любимых, а также отнеся продукт украинских разработчиков к категории тех, что «меняют жизнь».

Еще один украинский продукт был удостоен награды – умная клипса Сardiomo для отслеживания показателей здоровья пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

В числе других победителей конкурса Wearable Tech Show — часы Apple Watch 2, мессенджер Snapchat, ОС Android Wear 2.0 и другие популярные гаджеты и сервисы.

Источник: ain