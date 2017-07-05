Украинские правоохранители предотвратили вторую волну кибератаки вирусом Petya.A

Как заявил министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook, вчера, 4 июля, специальные агенты департамента киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки вирусом Petya.A.

Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. К 15.00 киберполиции заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы «М.Е. Doc».

«Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации», — заявил Арсен Аваков.

Также министр сообщил, что с целью немедленного прекращения бесконтрольного распространения зловреда (новая активность которого была зафиксирована вчера в 13.40), а также учитывая бездействие должностных лиц ООО «Интеллект-Сервис» (разработчик «М.Е. Doc»), принято решение о проведении обысков и изъятия программного и аппаратного обеспечения компании, с помощью которого распространялось вредоносное ПО. Обыски проведены представителями Департамента киберполиции, следователями и при участии Службы безопасности Украины. Объектами осмотра являются рабочие компьютеры персонала и серверное оборудование, через которое распространялось программное обеспечение.

Департамент киберполиции настоятельно рекомендует всем пользователям системы «М.Е. Doc» сменить пароли и электронные цифровые подписи, в связи с тем, что эти данные могли быть скомпрометированы.

Источник: Facebook