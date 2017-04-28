Украинские разработчики из Matrix-UAV испытали тяжелый «привязной» беспилотник «Око», на который можно установить РЛС, станции наблюдения и лазерной подсветки целей, ретранслятор и т.д.

Мы неоднократно рассказывали вам о разработках украинской компании «Матрица технологий» (Matrix-UAV), которая специализируется на создании беспилотных летательных аппаратов. После гибридного бензиново-электрического беспилотника «Командор» и всепогодного разведывательного беспилотника «Катана» разработчики представили «привязной» летательный аппарат «Око».

Тяжелый БПЛА «Око» предназначен для того, чтобы поднимать на высоту 50-100 метров полезную нагрузку до 10 кг, и находиться на этой высоте в любую погоду, днём и ночью «неограниченно долго» (не менее 10 дней) без проведения регламентных работ.

Данную модель планируется использовать как высотную микроволновую РЛС — для надежного выявления воздушных целей с малой отражающей поверхностью, движущихся на низких высотах — беспилотники, крылатые ракеты, самолеты с режимом огибания местности, вертолеты. Также БПЛА «Око» может нести станцию оптического наблюдения за полем боя (линией фронта, границей, объектом…); станцию лазерной подсветки целей; ретранслятор для связи с другими беспилотниками, удаленными подразделениями и другую полезную нагрузку.

Вчера тяжёлый «привязной» мультироторный беспилотный летательный аппарат «Око» совершил первые успешные испытательные полёты во время которых проверялась работа автопилота, настройки системы управления, развиваемая моторами мощность, температурный режим силовой электроники и т.д.

На первом этапе полет осуществлялся в автономном режиме (на аккумуляторах), однако в ближайшем время БПЛА будет проверен в основном режиме — «на проводе», с питанием от наземного источника электроэнергии.

Источник: Matrix-UAV