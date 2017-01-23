Украинские разработчики из Matrix-UAV создали всепогодный разведывательный беспилотник «Катана» с радиусом действия 25 км

Украинские волонтеры из компаниии «Матрица технологий» разработали компактный комплекс беспилотной разведки «Катана». По словам создателей, это недорогое, простое в эксплуатации и неприхотливое «летающее крыло», способное на полет в любую погоду. Время развертывания «Катаны» составляет всего две с половиной минуты, боевой радиус — до 25 км, а управлять им можно с помощью компьютера, планшета или смартфона. О данном проекте рассказал на своей facebook-странице волонтер и один из организаторов движения Армия-SOS Юрий Касьянов.

Идея создания такого аппарата появилась летом 2014 года, когда волонтеры ездили на фронт летать с любыми самодельными аппаратами, приспособленными для ведения воздушной разведки. Как правило, это были самолёты и коптеры с аппаратурой для FPV-полётов, тогда как в зоне АТО нужны были беспилотники, способные выполнять задачи в автоматическом режиме, включая взлёт и посадку, в любых метеоусловиях, и эти аппараты должны были быть надёжными.

На первом этапе развития проекта, с помощью диаспоры была закуплена партия французских летающих крыльев для панорамной съёмки LA300 с размахом крыла 90 см, и дальностью полета по кругу до 15 км. Этот маленький самолётик с посредственными характеристиками имел важные достоинства — он сам взлетал и сам садился, сам летел по маршруту, и всё управление сводилось к составлению маршрута на планшете.

Чтобы увеличить дальность полета, разработчики достали из LA300 плату с автопилотом и вставили её в другое крыло с размахом 140 см. Автопилот был не программируемый, не настраиваемый, поэтому «настройка» расходов свелась к подрезке площади элевонов канцелярским ножом прямо на лётном поле. С большим размахом крыла, с мощным двигателем и ёмким аккумулятором «мозги» от LA300 стали летать на 50-80 км по кругу, и самолеты этого типа сделали сотни боевых вылетов, налетав тысячи километров. Новый самолёт назвали «Лашка» в честь родства с французским прародичем.

Были случаи, когда используя три-четыре однотипных летающих крыла, волонтеры из одной точки делали один за одним 15-20 вылетов в день, полномасштабно снимая всю прилегающую местность. Осенью 2014-го после долгих экспериментов появился и фирменный бросок аппарата через голову — так разработчики избавились от травм пальцев руки при броске и от стартовой резинки.

В итоге, проект «Катана» развивается уже второй год, причем в нем используются все основные компоненты собственной разработки — автопилот, крыло и программное обеспечение. Разработчики считают, что он способен закрыть до 95% всех потребностей в авиационной разведке в зоне АТО, при этом может также широко применяться в сугубо гражданских целях.

Напомним, что в прошлом году мы писали о еще одной разработке «Матрицы технологий» — «гибридном» беспилотнике, способном держаться в воздухе несколько часов, покрывать расстояние в сотни километров и брать на борт десятки килограмм груза.

Источник: Matrix-UAV