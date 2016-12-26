Украинские разработчики из Matrix-UAV увеличили грузоподъемность своего БПЛА до 20 кг, в планах – 50 кг

Как сообщалось ранее, украинские волонтеры разработали и собрали «гибридный» беспилотный летательный аппарат, способный держаться в воздухе длительное время, преодолевать большое расстояние и поднимать в воздух достаточно тяжелые грузы.

Во время одного из предыдущих испытаний БПЛА, разработанного волонтерами из общественного конструкторского бюро «Матрица технологий» (Matrix-UAV), аппарат смог поднять полезный вес в 12 кг. Новые испытания оказались еще более впечатляющими. На этот раз масса полезной нагрузки составила уже 20 кг. Об этом сообщил в Facebook волонтер и один из организаторов движения Армия-SOS Юрий Касьянов.

«У наших конструкторов большой праздник — уникальный большой коптер взял на борт груз весом 20 кг. То есть, под него можно подвесить, например, противотанковый управляемый реактивный снаряд (ПТУРС), или ретранслятор, или различные грузы… Время полета — 1 час. Дальность — 60-80 км. И это только прототип! — Серийный аппарат будет перевозить груз 50 кг на дальность 100 км. Такого нигде в мире нет. Гордимся Украиной. «Матрица технологий» — Matrix-UAV», — написал Юрий Касьянов.

По задумке разработчиков, данный аппарат может использоваться в военных целях, как носитель управляемых и неуправляемых ракет, дистанционно управляемых пулеметных огневых точек, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы. Также его можно использовать для ретрансляции сигналов, разминирования местности, доставки боекомплекта, а в перспективе — и для эвакуации раненных и переброски бойцов сил специальных операций.

Гражданское применение данного беспилотника тоже весьма разнообразно. Это и сельское хозяйство (обработка полей химикатами, наблюдение), пожарная служба (тушение сложных и высотных пожаров), патрулирование, доставка медикаментов в труднодоступные места, доставка посылок, грузов, высотные монтажные работы (мониторинга ЛЭП, мостов, башен) и т.д.

Аппарат построен на комбинированной двигательной установке, что и позволяет ему достичь столь высоких показателей по сравнению с электрическими квадрокоптерами, которые летают не так долго (20-40 минут) и далеко (5-20 км).

Источник: Facebook