Украинские военные одержали 2 победы в соревнованиях IT-экспертов НАТО

Украина пока ещё не стала полноправным участником НАТО, но украинские военные принимают участие в совместных учениях и других мероприятиях этой организации. Шестеро представителей военного соединения C4ISR Ukraine центра Вооруженных сил Украины приняли участие и победили в соревнованиях лучших IT-экспертов НАТО – Enterprise Architecture Hackathon-2017.

Отмечается, что Украина впервые приняла участие в этих соревнованиях. При этом украинская команда была единственной, представлявшей страну-партнера НАТО. Кроме того, украинская команда оказалась единственной, в состав которой вошла девушка.

От Украины были представлены 2 команды, отметил один из победителей соревнования, старший лейтенант Сергей Гальчинский.

«Мы были награждены сертификатами и дипломами для каждой из команд и получили награды от Allied Command Transformation: их получил каждый участник команд-победителей. От Украины и нашего центра были представлены 2 команды, которые участвовали в Coding и Join Challenge. Для нас это было просто феноменально. В этих категориях мы получили первые места», — рассказал он.

Отметим, что украинская команда была самой молодой из 30 команд-участниц.

Источник: «Радио Свобода»