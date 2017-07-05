Украинский автохолдинг «АИС» начал импортировать б/у электромобили из США и уже предлагает Nissan Leaf по цене от 299 тыс. грн

Один из крупнейших автомобильных холдингов Украины, группа компаний «АИС», сообщила о начале импорта б/у электромобилей из США. Данное решение в компании объяснили растущим спросом на электромобили и стремительным развитием сетей электрозаправок в Украине. Импортом и подготовкой к эксплуатации в нашей стране займется подразделение «АИС Маркет», специализирующееся на продаже и сервисном обслуживании автомобилей с пробегом.

В качестве «первой ласточки» выбран наиболее популярный и востребованный в Украине электромобиль Nissan Leaf. В АИС собираются поставлять в Украину б/у Nissan Leaf с подтвержденной сервисной историей обслуживания, ранее не участвовавшие в ДТП и с минимально возможным пробегом для автомобилей возрастом 3-5 лет.

По словам представителей компании, все импортированные АИС электромобили прошли сертификацию в Украине, полную таможенную очистку, предпродажную подготовку и доступны к покупке клиентам по цене от 299 тыс. грн (цена указана за единицу товара 2013 г.в. с пробегом 70 000 км. по состоянию на 05.07.2017).

При покупке б/у автомобиля в «АИС Маркет» клиенты получат возможность приобрести автомобиль в кредит, лизинг или трейд-ин, бесплатный сервис ассистанса, возможность дополненной расширенной гарантии и приобретения страховых полисов КАСКО и ОСАГО. Вдобавок юридические лица смогут получить налоговый кредит по НДС на полную стоимость автомобиля.

Отметим, что в АИС Маркет доступен склад автомобилей с пробегом в количестве более 150 авто различных брендов, все автомобили представлены по адресу пер. Балтийский, 20 и доступны для тест-драйва. Выбрать автомобиль также можно на официальном сайте ais-market.com.ua.

Источник: Autoua.net