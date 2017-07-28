Украинский бот-юрист Patentbot для Facebook Messenger поможет с регистрацией торговой марки – за 500 грн

Специалисты компаний Prima Veritas, Juscutum и lexnet.io совместно разработали нового бота-юриста для Facebook Messenger. Разработка называется Patentbot, она нацелена на бизнес-сегмента и призвана облегчить регистрацию торговой марки. Сразу отметим, услуга подачи заявки на регистрацию ТМ через Patentbot является платной – 500 грн. Но эта цена, по словам создателей бота, в 3-4 раза ниже средней по рынку.

Разработка бота велась с апреля этого года. Проектом занималась команда из трех программистов и восьми юристов, специализирующихся на вопросах интеллектуальной собственности. Программа написана на языке Scala с использованием открытого фреймворка Akka. Для проекта разработчики также написали собственный классификатор на основе Байесовских методов, который определяет класс торговой марки согласно Международной классификации товаров и услуг и советует их пользователю.

Бот позволяет узнать, свободно ли то или иное название, причем это он делает бесплатно. Если название свободно, то заявителю остается ввести все необходимые для регистрации данные и оплатить услугу. Причем полностью весь процесс от поиска до оплаты через Liqpay пользователь проходит не покидая мессенджер.

Как отмечает управляющий партнер Juscutum Артем Афян, бот позволяет сэкономить до 80% времени на контакт с одним конкретным клиентом. Собственно, именно это и позволяет существенно снизить стоимость самой услуги. Причем бот экономит время не только юристу, выступая инструментом автоматизации приема заявок, но и клиенту, освобождая последнего от необходимости тратить время на заполнение бумаг и поездки в офис юридической фирмы.

После получения данных и оплаты от пользователя через Patentbot, подача заявки в «Укрпатент» и дальнейшее общение с госорганом происходит по традиционной схеме. В будущем разработчики надеются полностью автоматизировать весь процесс от подачи до получения свидетельства о регистрации.

По словам основателя lexnet.io Валентина Пивоварова, за две недели работы в тестовом режиме услугами Patentbot воспользовались более 1000 пользователей. То есть, людей ничуть не смущает такой формат получения услуг.

В год «Укрпатент» регистрирует около 16 000 торговых марок, стандартный срок регистрации составляет около 16-18 месяцев. Таким образом, первые свидетельства о регистрации клиенты бота смогут получить не раньше конца следующего года.

Источник: ain