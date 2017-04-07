Украинский фонд K.Fund запустит в Киеве инновационный парк UNIT.City стоимостью $200 млн, в котором будут работать 15 тыс. специалистов

Как мы уже сообщали ранее, фонд K.Fund собирается создать на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода инновационный парк UNIT.City, который предоставит современную инфраструктуру для бизнеса в сфере высоких технологий. На официальном мероприятии, посвященному запуску проекта, присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, основатель фонда K.Fund Василий Хмельницкий, управляющие партнеры UNIT.City Макс Яковер и Максим Бахматов и другие гости.

Первыми резидентами парка стали Центр развития технологических компаний TCDC и фабрика программирования UNIT Factory.

«Мы живем на рубеже эпох, когда уходит в прошлое сырьевой период и наступает время экономики знаний. Задача UNIT.City — помочь украинскому IТ-бизнесу стать более конкурентоспособным в контексте глобальных изменений. Наша инициатива позволит создать до 15 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, а главное — предоставит талантливой молодежи возможности для самореализации в своей стране. Такие проекты, как UNIT.City, в мире принято называть инновационными парками. Но мы хотим создать в Украине нечто большее — целый инновационный городок, который станет уникальной экосистемой для компаний, работающих в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Для этого мы планируем инвестировать в UNIT.City до $200 млн в течение четырех лет», — отметил предприниматель Василий Хмельницкий, основатель фонда K.Fund, инициатор создания парка.

UNIT.City собирается предлагать хайтек-бизнесу современную инфраструктуру, доступ к знаниям и экспертизы с целью создания креативной атмосферы сообщества творческих единомышленников. Потенциальные резиденты парка — технологические компании, хайтек-предприниматели и стартапы, R&D-центры, цифровые медиа, инкубаторы и акселераторы, образовательные инициативы в сферах технологий и дизайна, культурные проекты и т.д.

Управляющими партнерами UNIT.City стали Макс Яковер и Максим Бахматов, которые до этого занимались реформированием киевского комплекса ВДНХ. Ключевым элементом экосистемы парка является Центр развития технологических компаний (Technology Companies’ Development Center, TCDC). Это инфраструктурный проект, деятельность которого направлена ​​на технологические трансформации компаний с использованием инструментов поиска инновационных идей, талант-менеджмента, формирования команд для технологических центров. Партнерами проекта выступили Киево-Могилянская бизнес-школа и Hi-Tech Office Ukraine.

TCDC уже предоставляет инфраструктурную, экспертную и технологическую базу 25 хайтек-компаниям, которые размещены в отдельном здании на территории UNIT.City. Среди них — компании Concepter, Forland, SmartFarming, объединения Hi-Tech Office Ukraine, две лаборатории: виртуальной реальности (VR First) и 3D-прототипирования (FabLab Fabricator).

Еще один важный резидент парка — фабрика программирования UNIT Factory, которая была открыта в прошлом году в партнерстве с французской Школой 42. Заведение уже объявило второй открытый набор абитуриентов и в этом году увеличивает мощности более чем вдвое — до 800 студентов. Обучение в UNIT Factory является бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине в течение трех лет.

Событие также прокомментировал присутствующий на мероприятии премьер-министр Владимир Гройсман, который отметил, что Украина имеет значительные технологические возможности и может быстро и эффективно отойти от сырьевой экономики к экономике создания национального продукта, однако для этого нужно создать необходимые условия.

«Сегодня историческое открытие для нашей страны. Когда мы смотрим на наши интеллектуальные возможности, мы понимаем, что мы можем одержать лидерство именно с помощью наших наработок. У нас много новых решений, и мы можем развиваться, используя самое ценное – интеллект молодых людей. То, что я увидел (в технопарке), и есть точка роста.», – сказал Владимир Гройсман.

В этом контексте Глава Правительства подчеркнул, что готов инициировать создание необходимого законодательства для развития технопарков, которые станут основой инновационного развития страны.

Источник: K.Fund