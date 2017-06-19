Украинский гаджет для осознанных снов LucidCatcher собрал больше необходимой суммы на Kickstarter

Украинский гаджет для осознанных снов LucidCatcher собрал больше необходимой суммы на Kickstarter

Как сообщалось ранее, украинский стартап Luciding вывел на Kickstarter гаджет LucidCatcher для осознанных снов. Команда планировала собрать сумму в $75 тыс.

Кампания Luciding на Kickstarter закончится сегодня вечером, но уже можно сказать, что она стала успешной. На момент подготовки материала было собрано более $86 тыс, поддержку проекту оказали 213 бекеров.

Напомним, LucidCatcher – это устройство для получения опыта осознанных снов. Оно выполнено в виде головной повязки, которую пользователь надевает, ложась спать. Осознанные сны — это возможность для спящего человека понять, что он во сне, и принимать при этом осознанные решения. Таким образом, человек сможет контролировать свой сон и управлять его содержанием. Кроме этого, можно постараться «запрограммировать» сон, который приснится вам в ближайшую ночь. В команде Luciding называют свое решение «йогой для снов».

Устройство LucidCatcher работает подобно аппарату для электроэнцефалограммы, исследуя активность мозга и определяя, когда у пользователя начинается фаза быстрого сна. Тогда гаджет включается и посылает мозгу электрический сигнал, который помогает пользователю осознать, что он спит.

Согласно плану развития продукта, уже в августе-сентябре компания планирует начать его массовое производство, а в 2018 году — поставки пользовательской версии продукта (в этом году команда выпустила версию для разработчиков).

Источник: AIN

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