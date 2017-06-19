Украинский гаджет для осознанных снов LucidCatcher собрал больше необходимой суммы на Kickstarter

Как сообщалось ранее, украинский стартап Luciding вывел на Kickstarter гаджет LucidCatcher для осознанных снов. Команда планировала собрать сумму в $75 тыс.

Кампания Luciding на Kickstarter закончится сегодня вечером, но уже можно сказать, что она стала успешной. На момент подготовки материала было собрано более $86 тыс, поддержку проекту оказали 213 бекеров.

Напомним, LucidCatcher – это устройство для получения опыта осознанных снов. Оно выполнено в виде головной повязки, которую пользователь надевает, ложась спать. Осознанные сны — это возможность для спящего человека понять, что он во сне, и принимать при этом осознанные решения. Таким образом, человек сможет контролировать свой сон и управлять его содержанием. Кроме этого, можно постараться «запрограммировать» сон, который приснится вам в ближайшую ночь. В команде Luciding называют свое решение «йогой для снов».

Устройство LucidCatcher работает подобно аппарату для электроэнцефалограммы, исследуя активность мозга и определяя, когда у пользователя начинается фаза быстрого сна. Тогда гаджет включается и посылает мозгу электрический сигнал, который помогает пользователю осознать, что он спит.

Согласно плану развития продукта, уже в августе-сентябре компания планирует начать его массовое производство, а в 2018 году — поставки пользовательской версии продукта (в этом году команда выпустила версию для разработчиков).

Источник: AIN