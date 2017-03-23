Украинский мобильный оператор 3Mob представил новый тарифный план «Семья+», доступный абонентам контрактной формы обслуживания.

Главной особенностью данного тарифа является возможность подключения к одному лицевому счету 4 абонентских номеров (помимо основного номера). Сообщается, что все они будут иметь равный, общий, неограниченный доступ к объему услуг, который учтен в размере абонентской платы, не зависящем от количества подключенных номеров.

Итак, абонентская плата в новом тарифе составляет 60 гривен\месяц. За эти деньги оператор предоставляет 5 000 МБ мобильного интернета, 100 минут разговоров и 100 СМС на номера других операторов и номера фиксированной связи в пределах Украины, а также безлимитное общение среди абонентов «3Моб».

Стоимость звонков за пределами пакета составляет 20 копеек за минуту, стоимость вышедшего за пределы пакета трафика — 3 копейки за МБ.

Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в ПФ.

Источник: 3Mob