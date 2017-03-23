Украинский мобильный оператор 3Mob представил новый тарифный план «Семья+»
Украинский мобильный оператор 3Mob представил новый тарифный план «Семья+», доступный абонентам контрактной формы обслуживания.
Главной особенностью данного тарифа является возможность подключения к одному лицевому счету 4 абонентских номеров (помимо основного номера). Сообщается, что все они будут иметь равный, общий, неограниченный доступ к объему услуг, который учтен в размере абонентской платы, не зависящем от количества подключенных номеров.
Итак, абонентская плата в новом тарифе составляет 60 гривен\месяц. За эти деньги оператор предоставляет 5 000 МБ мобильного интернета, 100 минут разговоров и 100 СМС на номера других операторов и номера фиксированной связи в пределах Украины, а также безлимитное общение среди абонентов «3Моб».
Стоимость звонков за пределами пакета составляет 20 копеек за минуту, стоимость вышедшего за пределы пакета трафика — 3 копейки за МБ.
Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в ПФ.
Источник: 3Mob
- «ТриМоб» (бренд 3Mob) — украинский национальный оператор сотовой связи, предоставляющий услуги по стандартам UMTS-HSDPA (со скоростью передачи данных до 7,2 Мб/c).
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- На 1 марта 2013 количество абонентов оператора составляло 839 тысяч.
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- Пользоваться услугами 3Mob также можно в сети его роуминг-партнера Vodafone. Стоимость услуг и их объем при этом остаются неизменными.
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- Ранее 3Mob запустил тарифный план Green без абонплаты.