Украинский мобильный оператор 3Mob ввел новую услугу «R» для тарифного плана green

В середине прошлого месяца мобильный оператор 3Mob запустил тарифный план «Семья+«, а сегодня стало известно о новой услуге «R», которая доступна пользователям тарифного плана green.

Стоимость услуги составляет 45 гривен (со всеми сборами и налогами). За эти деньги вы получаете 1536 МБ интернет-трафика, неограниченные исходящие звонки на номера абонентов самого «Тримоба», 50 СМС и 150 минут исходящих звонков на номера других мобильных операторов и операторов фиксированной связи в пределах Украины. Срок действия «R» составляет 30 дней, при этом заказывать услугу необходимо каждый раз по истечению срока ее действия, поскольку она не подразумевает автопродления.

Заказать услугу можно через «Личный кабинет» на my.3mob.ua либо при помощи СМС с текстом «R» на номер 2209.

Помимо этого, оператор также сообщает об уменьшении стоимости дополнительных пакетов интернет-услуг для контрактных абонентов. Так, с первого апреля стоимость пакетов «Экстра-Интернет 1» и «Экстра-Интернет 5» составляет 20 грн и 40 грн соответственно. Объем услуг при этом остается без изменений.

Источник: 3Mob