Украинский программист создал налоговый калькулятор для iOS, позволяющий рассчитать налоги для ФЛП по новым правилам

Украинский программист создал налоговый калькулятор для iOS, позволяющий рассчитать налоги для ФЛП по новым правилам

Украинский программист Дмитрий Синько отозвался на недавние изменения налогового законодательства страны, согласно которому с 1 января 2017 года отдельные категории частных предпринимателей (ФЛП) будут должны выплачивать ЕСВ даже при отсутствии дохода, а ставка единого социального взноса и других выплат выросли из-за увеличения минимальной зарплаты. Все эти и другие изменения Дмитрий учел в своем iOS-приложении «Податковий калькулятор 2017. Податки. Україна».

Для расчета налогов достаточно выбрать свою систему налогообложения, ввести информацию про доходы и расходы, после чего калькулятор рассчитает сумму налогов, которую необходимо уплатить в расчетный период. На данный момент калькулятор позволяет рассчитать налоги только при условии отсутствия сотрудников. К сожалению, в ближайшее время Дмитрий не планирует создание Android-версии приложения, однако подумывает о создании ботов для Facebook и Telegram.

Приложение «Податковий калькулятор 2017. Податки. Україна» бесплатно, но содержит рекламу, за счет чего разработчик может его монетизировать. В будущем Дмитрий не исключает добавление платных функций, но делать платную загрузку не планирует.

Идею создать налоговый калькулятор Дмитрию подсказала мама Ольга Синько, адвокат и эксперт по налогам, кредитным операциям, нарушениям в сфере хозяйственной деятельности. Она же помогла ему написать алгоритм расчета налогов и с логикой калькулятора. Отметим, что это не первое приложение Дмитрия — ранее он запустил еще несколько iOS-приложений для поиска по различным кодексам Украины.

«Мы хотим добавить возможность расчета налогов для ФЛП с работниками, для ситуаций превышения максимальной суммы доходов для конкретной системы налогообложения и, возможно, добавим расчет для юридических лиц (зависит от востребованности)», — обещает Синько.

Напомним, что 27 декабря 2016 года президент Украины подписал законопроект №5130, который обязывает физлиц-предпринимателей с января текущего года платить порядка 704 грн единого социального взноса даже при условии, что дохода у ФЛП не было. Раньше в этом случае ФЛП, которые перешли с единого налога на общую систему налогообложения, не обязаны были этого делать.

Источник: AIN.UA

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