Украинский программист создал налоговый калькулятор для iOS, позволяющий рассчитать налоги для ФЛП по новым правилам

Украинский программист Дмитрий Синько отозвался на недавние изменения налогового законодательства страны, согласно которому с 1 января 2017 года отдельные категории частных предпринимателей (ФЛП) будут должны выплачивать ЕСВ даже при отсутствии дохода, а ставка единого социального взноса и других выплат выросли из-за увеличения минимальной зарплаты. Все эти и другие изменения Дмитрий учел в своем iOS-приложении «Податковий калькулятор 2017. Податки. Україна».

Для расчета налогов достаточно выбрать свою систему налогообложения, ввести информацию про доходы и расходы, после чего калькулятор рассчитает сумму налогов, которую необходимо уплатить в расчетный период. На данный момент калькулятор позволяет рассчитать налоги только при условии отсутствия сотрудников. К сожалению, в ближайшее время Дмитрий не планирует создание Android-версии приложения, однако подумывает о создании ботов для Facebook и Telegram.

Приложение «Податковий калькулятор 2017. Податки. Україна» бесплатно, но содержит рекламу, за счет чего разработчик может его монетизировать. В будущем Дмитрий не исключает добавление платных функций, но делать платную загрузку не планирует.

Идею создать налоговый калькулятор Дмитрию подсказала мама Ольга Синько, адвокат и эксперт по налогам, кредитным операциям, нарушениям в сфере хозяйственной деятельности. Она же помогла ему написать алгоритм расчета налогов и с логикой калькулятора. Отметим, что это не первое приложение Дмитрия — ранее он запустил еще несколько iOS-приложений для поиска по различным кодексам Украины.

«Мы хотим добавить возможность расчета налогов для ФЛП с работниками, для ситуаций превышения максимальной суммы доходов для конкретной системы налогообложения и, возможно, добавим расчет для юридических лиц (зависит от востребованности)», — обещает Синько.

Напомним, что 27 декабря 2016 года президент Украины подписал законопроект №5130, который обязывает физлиц-предпринимателей с января текущего года платить порядка 704 грн единого социального взноса даже при условии, что дохода у ФЛП не было. Раньше в этом случае ФЛП, которые перешли с единого налога на общую систему налогообложения, не обязаны были этого делать.

Источник: AIN.UA