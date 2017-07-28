Украинский реестр прав на недвижимое имущество переведут на платформу Blockchain с 1 января 2018 года

Правительство Украины планирует перевести реестр прав на недвижимое имущество на платформу блокчейн, причем это должно произойти в первый день нового 2018 года. Об этом на своей facebook-странице заявил президент инвестиционной группы «Универ», координатор гражданской платформы «Новая страна» Тарас Козак.

«Правительство планирует с 1 января 2018 года перевести регистрацию прав на недвижимое имущество на #blockchain! Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что уже через пару недель на блокчейн переведут СЕТАМ — систему электронных торгов арестованным имуществом, а с нового года и Реестр недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество. Эти решения уже приняты Правительством и не требуют голосования в Верховной Раде. Пожалуй, впервые в мире такой важный реестр переводится на современную и надежную платформу» — отметил Тарас Козак.

Напомним, что недавно Правительство Украины заключило партнёрское соглашение с компанией Bitfury Group с целью перевести все государственные электронные реестры на платформу Blockchain. Первоначально на новую платформу будут переведены государственные реестры, социальные службы, органы обеспечения безопасности, сфера здравоохранения и энергетика.

Также блокчейн-технологию начнет использовать в своей работе Государственная система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). После завершения пилотного проекта платформа будет распространена на все остальные государственные структуры, включая кибербезопасность.

Источник: Министерство Юстиции Украины