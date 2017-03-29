Украинский сервис онлайн-платежей Portmone.com вдвое увеличил месячную абонплату – с 9,90 грн до 19,90 грн

Украинский сервис Portmone.com сообщил о том, что с 1 апреля 2017 года поднимает месячную абонплату с 9 гривен 90 копеек до 19 гривен 90 копеек в месяц. Двукратное повышение абонплаты в компании объяснили существенным ростом себестоимости предоставления услуг и необходимостью развивать функциональность сервиса.

Сообщение о повышении абонплаты на официальном сайте Portmone.com выглядит следующим образом:

“Уважаемые клиенты! Оставляя без внимания рост цен в 3 раза за последние годы, а особенно счетов за коммунальные услуги, мы неизменно удерживали размер нашего тарифа «Месяц» на уровне 9 гривен 90 копеек в месяц.

Но в связи с невероятным увеличением себестоимости предоставления услуг, мы вынуждены с 1 апреля 2017 года поднять стоимость обслуживания в Вашем тарифном плане «Месяц» до базового уровня – 19 гривен 90 копеек в месяц.

Это позволит нам и дальше предоставлять качественные услуги, подключать новые компании, развивать новые сервисы, чтобы делать Вашу жизнь комфортнее и проще.”