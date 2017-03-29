Украинский сервис онлайн-платежей Portmone.com вдвое увеличил месячную абонплату – с 9,90 грн до 19,90 грн
Украинский сервис Portmone.com сообщил о том, что с 1 апреля 2017 года поднимает месячную абонплату с 9 гривен 90 копеек до 19 гривен 90 копеек в месяц. Двукратное повышение абонплаты в компании объяснили существенным ростом себестоимости предоставления услуг и необходимостью развивать функциональность сервиса.
Сообщение о повышении абонплаты на официальном сайте Portmone.com выглядит следующим образом:
“Уважаемые клиенты! Оставляя без внимания рост цен в 3 раза за последние годы, а особенно счетов за коммунальные услуги, мы неизменно удерживали размер нашего тарифа «Месяц» на уровне 9 гривен 90 копеек в месяц.
Но в связи с невероятным увеличением себестоимости предоставления услуг, мы вынуждены с 1 апреля 2017 года поднять стоимость обслуживания в Вашем тарифном плане «Месяц» до базового уровня – 19 гривен 90 копеек в месяц.
Это позволит нам и дальше предоставлять качественные услуги, подключать новые компании, развивать новые сервисы, чтобы делать Вашу жизнь комфортнее и проще.”
В сервисе напомнили, что если клиент не желает использовать месячный тариф, который по мнению Portmone.com является наиболее выгодным, то он может перейти на стандартные условия обслуживания, оплачивая комиссию согласно общим тарифам за каждый платёж отдельно. Перейти на данный вариант оплаты услуг сервиса можно в личном кабинете пользователя, а уточнить подробную информацию о размере вознаграждения за предоставленные услуги стоит в разделе «Тарифы».
Источник: Portmone.com