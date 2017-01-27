Украинский сервис Proxy Tour связывает внутренних туристов напрямую с операторами

Одесский стартап Proxy Tour сообщил о запуске одноименного онлайн-сервиса. Данный сервис представляет собой онлайн-площадку, которая связывает потребителей с компаниями и предпринимателями в сфере внутреннего туризма.

По словам разработчиков, платформа сочетает в себе удобный поиск и возможность онлайн бронирования актуальных и проверенных предложений.

На платформе Proxy Tour любой оператор, экскурсовод и организатор событий может за несколько минут организовать онлайн продажи своих услуг и управлять ими самостоятельно, без помощи ІТ-специалистов.

Платформа обеспечивает организацию онлайн продаж и управления ресурсами для всех типов предложений, в том числе для групповых и индивидуальных экскурсий. Модель проекта организована таким образом, чтобы способствовать снижению затрат на продажи услуг, а также обеспечить быстрый и дешевый вход в рынок для молодых предпринимателей.

Сейчас команда занимается реализацией мультиязычности и мультивалютности сервиса, а также разрабатывает функциональность, которая позволит делать подарки и бронировать совместно с друзьями.

На данный момент сервис Proxy Tour доступен только в виде веб-версии, но в будущем планирует выпуск мобильных приложений.