Украинский стартап Concepter анонсировал концептуальные беспроводные наушники Airphones

Как и было обещано, в рамках проходящей сейчас выставки CES 2017 украинский стартап Concepter, недавно потерпевший неудачу со вспышкой-чехлом для iPhone, анонсировал свой новый продукт – беспроводных наушниках Airphones. Разработчик предоставляет пока слишком мало информации, но при этом обещает, что это будет уникальный продукт.

Сооснователь и СОО Concepter Олег Маленков написал на своей страничке в Facebook, что это будут, цитируем «полностью беспроводные и суперлегкие наушники с встроенной сенсорной площадкой для управления и поддержкой любимого ИИ-ассистента». По словам Маленкова, наушники отлично подойдут как для занятий спортом в зале и на свежем воздухе, так и в целом для использования в любых других условиях.

Отметим, что Airphones – пока всего лишь концепт, никакие сроки выпуска готового продукта не называют. По задумке разработчиков, беспроводные наушники Airphones смогут работать до 12 часов на одном заряде. Маленков также отметил, что в Airphones будут реализованы некоторые уникальные звуковые и социальные функции, которых нет ни в одной из существующих моделей, но ничего конкретного не сообщил.

Источник: ain