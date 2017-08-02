Украинский стартап inCust совместно с «Киевстар» предлагают облачную систему для запуска бескарточных программ лояльности

Украинский стартап inCust разработал и совместно с «Кевстаром» запускает IT-платформу, которая является альтернативой пластиковым картам лояльности. Она предлагает покупателям единую систему доступа ко всем своим скидкам и бонусам в торговых точках и учреждениях. В то же время бизнес получает удобный инструмент для работы и общения с имеющимися клиентами, привлечения новых покупателей и формирования для них индивидуальных предложений.

«Киевстар заинтересовался разработкой inCust еще во время проведения Телеком-акселератора ВДНХ Tech, в котором участвовал стартап. Ведь по нескольким критериям этот проект соответствует направлениям развития нашей компании: быть лучшими в сфере Digital, работать с малым и средним бизнесом, создавать привлекательные условия для работы с новыми и имеющимися клиентами, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстар». – Сегодня при поддержке «Киевстар» inCust получает коммерческий запуск своего проекта. Это большой и взвешенный шаг в сотрудничестве стартапа и большой компании».

Авторы проекта характеризуют свою IT-платформу как «систему дружбы с покупателями». Она доступна любому бизнесу и не имеет финансовых рисков при внедрении, предоставляет возможности для быстрого запуска. Для начала работы в ней достаточно зарегистрироваться на сайте и использовать «мастер построения программ лояльности» в соответствии с потребностями определенного бизнеса. И уже через несколько минут можно получить полные функциональные возможности рабочего места продавца со всеми инструментами для работы и общения с покупателями. Первые 15 дней после регистрации пользование системой бесплатное.

«Мы предлагаем бизнесу готовый продукт «под ключ». Он создает не просто бонусную или скидочную программу, а гибкую систему взаимоотношений с клиентами, – комментирует Максим Роньшин, управляющий партнер компании inCust. – Изюминкой предложения является разнообразие вариантов для группового и индивидуального общения с покупателями».

Платформа работает в облаке и подключается через веб-интерфейс любого браузера. Она позволяет идентифицировать покупателей по номерам мобильных телефонов и хранить всю информацию об их программах лояльности, персональных предложениях и истории покупок.

Для покупателя использование inCust имеет свои преимущества. Чтобы получить личные бонусные баллы или скидки в конкретном заведении, он должен назвать продавцу свой номер телефона или показать одноразовый код в мобильном приложении inCust. Установив приложение, клиент может не только просматривать в нем все свои программы лояльности, но и общаться с продавцами в чате.

Больше информации о платформе inCust и возможностях ее использования можно получить на сайте компании https://incust.kyivstar.ua.