Украинский стартап LimpidArmor показал на IDEX-2017 новый прототип системы кругового обзора для бронетехники на базе Microsoft HoloLens

Международную выставку вооружений и военной техники IDEX-2017, которая в эти дни проходит в Абу-Даби (ОАЭ) украинский стартап LimpidArmor посчитала наиболее подходящим местом для демонстрации новой версии прототипа своей системы кругового обзора для экипажа бронетехники на базе гарнитуры Microsoft HoloLens.

Новый прототип, как утверждается, отображает на экране очков дополненной реальности Microsoft Hololens 360-градусную панораму местности, полученную путем объединения изображений с четырех модулей видеокамер. Помимо 360-градусного обзора, базовая версия системы LimpidArmor, над которой сейчас работают разработчики, обеспечит вывод телеметрии транспортного средства и прочей важной информации.

«Мы выбрали IDEX 2017 в качестве платформы, чтобы представить огромный объем работы, проделанной LimpidArmor со времени первой демонстрации проекта на выставке Оружие и безопасность осенью прошлого года в Киеве», – отметил Михаил Гречухин, генеральный директор и соучредитель LimpidArmor.

По словам Гречухина, на протяжении последних месяцев команда занималась поиском необходимых специалистов и консультировалась у экспертов и украинских военных. Все это позволило привезти на выставку действующий прототип. Также он намекнул, что в ближайшие дни компания сделает еще несколько позитивных объявлений.

Все посетители выставки IDEX-2017 могут увидеть систему LimpidArmor в действии на стенде 12-С25.