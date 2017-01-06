Украинский стартап показал на CES 2017 новую версию беспроводного брелока для аутентификации Hideez Key 2

В павильонах CES 2017 в Лас-Вегасе можно встретить производителей бытовой электроники и гаджетов со всего мира. Радует, что в число участников выставки попал и украинский стартап Hideez, представивший вторую версию своего брелока для аутентификации Hideez Key 2.

Новинка стала компактнее предшественника и при этом получила влагозащиту по стандарту IP67. Также Hideez Key 2 можно использовать не только в роли брелока для связки ключей, с помощью ремешка и шнурка его можно будет носить в виде браслета или кулона.

Напомним, что обе версии Hideez Key представляют собой носимые защищенные хранилища для хранения ключей и паролей, которое подключается к мобильным устройствам по протоколам NFC и Bluetooth LE. Также данный аксессуар можно использовать в качестве RFID-ключа, способного запомнить до 1000 RFID-меток.

Для работы с брелоком Hideez Key 2 необходимо установить фирменное приложение My Hideez, которое в данный момент доступно для платформ Windows и Android (поддержку macOS и iOS обещают добавить весной текущего года). Софт позволяет использовать брелок для ввода паролей к веб-сайтам и приложениям, для генерирования моментальных кодов для двухфакторной авторизации, а также для аутентификации в ОС: например, оно может автоматически блокировать компьютер, когда пользователь отходит от него, и разблокировать, когда он возвращается.

Напомним, что первая версия брелока Hideez Key появилась в продаже летом 2016 года, а его обзор можно прочитать на нашем сайте по ссылке «Экспресс-обзор беспроводного ключа Hideez».

Источник: AIN.UA