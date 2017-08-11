Украинский стартап Ugears ведет переговоры с Disney, рассчитывая продавать через диснеевские парки и магазины 25-30 тыс. конструкторов в месяц при доходе до $3 млн в год

У украинского производителя механических деревянных 3D-пазлов Ugears, о котором мы уже писали ранее, произошли существенные изменения в составе собственников, а точнее – основатель компании Денис Охрименко (на фото слева) продал свою долю (25%) инвестору Геннадию Шестаку (на фото справа) за 9,4 млн грн, пишет Marketing Challenge.

Независимые аудиторы оценили компанию в 31,2 млн грн, а доля Охрименко составила 7,8 млн грн, но в процессе переговоров стороны сошлись на сумме в 9,4 млн грн. Теперь всеми 100% компании владеет инвестор стартапа.

Как отмечает источник, с заключением этой сделки можно ставить точку в конфликте вокруг производителя деревянного конструктора UGears. Как мы отмечали ранее, в начале этого года Денис полностью вышел из проекта из-за возникших разногласий с инвестором. В разговоре с Marketing Challenge Шестак подчеркнул: «Никто ни у кого не отжимал бизнес. Человек получил деньги, по мировому расстались. Пожелали друг другу удачи».

Денис в комментариях на Marketing Challenge написал следующее: «Независимые аудиторы? Не слышал… Когда не получаешь ни денег ни информации это хороший выход из бизнеса, который уже давно перестал быть твоим».

В прошлом месяце мы писали, что новый проект Охрименко – металлический конструктор Time 4 Machine – успешно завершил кампанию на Kickstarter, собрав в 3,5 раза больше намеченной суммы. Сейчас Охрименко сотрудничает с проектом Fractal Tools Романа Кравченко в сегменте роботизированной техники. Уже этой осенью Денис планирует вывести на Kickstarter свой другой проект – детские кубики Pagl. Кроме того, одновременно он занимается вопросами, связанными с созданием стартапа в США. Иными словами, жизнь продолжается, бизнес вроде как развивается, поэтому будет надеяться, что у Дениса все получится.

Между тем, его бывшая компания Ugears сейчас договаривается о сотрудничестве с мировым гигантом индустрии развлечений Walt Disney. Стартап уже получил список требований от американской компании и готовится к аудиту 12 сентября. Основные требования американцев касаются условий труда на производстве компании.

Если все пройдет успешно, то в обозримом будущем украинский конструктор будут продавать во всех Дисней-парках и в 700 фирменных магазинах по всему миру. Первую модель деревянной кареты будущие партнеры уже утвердили. Еще три прототипа — в процессе согласования.

Walt Disney готова заказать пробную партию товара, в количестве 10 тыс. штук. Ее стоимость составит $150 тыс. В случае положительных результатов, через сеть американской компании можно сбывать 25-30 тыс. единиц в месяц. По скромным подсчетам Шестака, это принесет компании до $3 млн в год.

Шестак говорит, что аудит в подобных случаях редко проходят с первого раза. Он готов к тому, что придется 10 раз проходить аудит.

Источник: Marketing Challenge