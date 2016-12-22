Украинцы из Concepter выпустили тайм-трекер Soul для iPhone, призванный сбалансировать вашу жизнь

В апреле этого года украинская компания Concepter, известная как разработчик популярной вспышки для смартфонов iblazr (к слову, недавно на Kickstarter дебютировало их новое устройство – чехол iblazr Case для iPhone) представила на площадке Indiegogo систему управления личным временем под названием Concepter Soul, состоящую из специального физического сенсора в виде браслета или брелока и сопутствующего мобильного приложения. Кампания по сбору средств завершилась неудачей, но разработчики решили переосмыслить проект. В итоге от сенсора было решено отказаться и сосредоточиться исключительно на разработке приложения для учета и повышения эффективности использования самого ценного ресурса — времени.

Буквально только что разработчики запустили фирменное приложение Soul. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил CEO Concepter Влад Тисленко. Пока оно доступно только для iPhone. Версия для Android выйдет не раньше лета 2017 года, говорит Влад Тисленко.

«Самый крутой трекер», как приложение без лишней скромности называет разработчик, автоматически разбивает день на разные категории, учитывает сон, время работы, активность и время потраченное на поездки/пробки. Везде носить с собой смартфон – все, что требуется для корректной работы приложения.

«Трепетно разработанные уведомления» приходят только в самые подходящие моменты. Это могут быть дифирамбы за продуктивный день, либо же напоминания о том, что перерабатывать вредно, да и вообще пора бы ложиться спать. Каждый понедельник приложение составляет красивый отчет, который позволяет получить представление о жизненном балансе и принять решение о необходимости (или отсутствии таковой) внесения изменений. Естественно, пользователь сможет следить за успехами своих друзей в списке лидеров.

Приложение запущено только в странах СНГ, а пользователям, зарегистрировавшимся до конца года (31.12.16), обещан бонус – полный бесплатный доступ к будущим платным функциям приложения на постоянной основе. Платные функции будут включать автоматический трекинг привычек и рекомендации, сформированные при помощи системы искусственного интеллекта.

Приложение уже доступно для загрузки в фирменном магазине App Store. При загрузке стоит учитывать географические ограничения.

Источник: Facebook