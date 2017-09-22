Украинцы из Raccoon.World показали на конференции TechCrunch Disrupt проект универсального игрового контроллера Raccoon.Clip

На этой неделе в Сан-Франциско проходила известная стартап-конференция TechCrunch Disrupt 2017. Украину на ней представлял стартап Raccoon.World со своим универсальным игровым контроллером Raccoon.Clip.

Ранее стартап Raccoon.World уже получил признание на международном конкурсе техно-стартапов Global Pivot to Success. Как один из ТОП-6 проектов 2017 года, команда удостоилась гранта в сумме $5 тыс., который и был потрачен на участие в выставке. Также Raccoon.World попал в ТОП-10 стартапов в области робототехники и VR на Techstars Boston, победил в International Startup Battle и получил звание «Лучший проект-2017» по результатам голосования зрителей на Vernadsky Challenge. Последняя победа принесла Raccoon.World 200 тыс. грн инвестиций.

На TechCrunch Disrupt 2017 команда стартапа представила Украину с проектом универсального контроллера для управления VR/AR и классическими видеоиграми – Raccoon.Clip. Это компактный и простой в управлении гаджет. Его можно будет использовать с широким перечнем устройств (ПК, смартфон, ноутбук, планшет) и для большого перечня игровых проектов (виртуальной реальности, дополненной реальности, классических видеоигр). При этом не требует доработок на стороне вендора, дополнительных камер, особых условий освещения или проводов. Как отмечают в стартапе, достаточно просто подключить контроллер через интерфейс Bluetooth. При этом отмечается, что Raccoon.Clip будет достаточно доступным решением, заявленная стоимость устройства на Kickstarter (выход 3-го октября) составляет $49.