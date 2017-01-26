Украинцы отказываются от звонков и SMS и массово переходят на мессенджеры

Украинские мобильные операторы заговорили о постепенном «отмирании» классических телефонных звонков и SMS. По их словам, украинцы начали массово переходить на всевозможные мессенджеры, позволяющие бесплатно и звонить, и обмениваться сообщениями. Об этом сообщает UBR, ссылаясь на слова украинских операторов.

Голосовые вызовы уходят в интернет

С каждым годом украинцы все меньше звонят, и все активнее пользуются мобильным интернетом. Не в последнюю очередь — из-за развития и расширения в стране покрытия 3G.

Хотя в небольших населенных пунктах стандартные голосовые звонки и SMS пока еще по-прежнему «в тренде», когда оператор расширяет покрытие мобильной связи третьего поколения на какую-то новую территорию, объем пользования мобильным интернетом в течении одной-двух недель увеличивается в 2-4 раза.

Поэтому сегодня одной из своих основных задач мобильные операторы видят развитие именно 3G-покрытия.

Тенденцию подтверждают прошедшие новогодние праздники. Например, в сети «Киевстар» за два праздничных дня (31 декабря и 1 января) объем передачи данных достиг 477 ТБ, что почти на 185% больше, чем годом ранее.

Увеличение популярности мобильного интернета наблюдают и другие операторы.

«По голосовому трафику идет прирост, но незначительный, SMS-ки, наоборот, «падают», а «дата» очень сильно растет, минимум в два раза в году. Все идет к тому, что весь голосовой и дата-трафик начнут перемещаться в интернет-каналы», — отметила в разговоре с журналистами руководитель отдела по связям с общественностью «Vodafone Украина» Виктория Рубан.

А в lifecell объем интернета-трафика, использованного в сети 3G+ компании за 2016 год, и вовсе вырос в 7 раз.

«Такой рост обусловлен не только динамичным развертыванием 3G+, который покрывает уже свыше 6500 населенных пунктов, но и высоким проникновением смартфонов в нашей сети (52,7% на конец третьего квартал 2016)», — рассказал начальник департамента потребительского маркетинга lifecell Дмитрий Дзябура.

Скоро украинцам предложат новые тарифы

Из-за того, что интернет-трафик все активней вытесняет «голос» и SMS, мобильные операторы сейчас активно разрабатывают новые тарифные планы, предполагающие ограниченное число бесплатных звонков, но большее количество пакетного интернет-трафика.

При этом некоторые игроки рынка и вовсе отказываются от старых тарифных планов, заменяя их новыми, а на оставшиеся поднимают цены. Так, к примеру, абоненты «Киевстара», тарифные планы которых закрываются, будут переведены на новые пакеты «Разговоры» и «Онлайн».

«Для предоставления абонентам простых и понятных тарифных предложений с оптимальным объемом услуг, необходимо пересматривать старые, неактуальные тарифные планы. Клиенты таких пакетов будут переведены в действующие, актуальные предложения, где предоставляются неограниченные звонки внутри сети, больше высококачественного 3G-интернета, неограниченный доступ к социальным сетям, мессенджерам и так далее», — рассказала ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.

В то же время, как объяснили в компании, корректировка условий тарифов происходит по мере изменений рыночных условий и потребностей клиентов в новых услугах. Сгладить подорожание оператор планирует с помощью дополнительных сервисов и пакетов услуг.

Тем временем lifecell в конце прошлого года в одном из своих новых тарифных планов позволил абонентам самостоятельно выбрать необходимый им пакет мобильного 3G-интернета (от 2 до 10 Гбайт), а также предоставил возможность без тарификации пользоваться социальными сетями и мессенджером BiP (правда, только на территории Украины) для видеозвонков, чатов и пересылки файлов.

При этом, как добавил Дмитрий Дзябура, на сегодняшний день оператор не планирует повышать тарифы на услуги мобильной связи.

Что касается «Vodafone Украина», то там также подумывают над введением дополнительных интернет-пакетов для своих абонентов.

«Мы будем расширять линейку тарифных планов, вводить новые пакеты услуг. Я бы не сказала, что они будут дороже, просто в них будет представлен больший объем пакетов, в том числе и данных. Как правило, если услуга предоставляется качественно, у людей не возникает проблем с тем, чтобы платить за нее. Тем более, что это не заоблачные цены. Сейчас средняя стоимость нашего месячного абонентского счета составляет порядка 40-50 грн», — говорит Виктория Рубан.

При этом эксперт добавила, что речь не идет о каком-то «катастрофичном поднятии тарифов», так как операторы боятся потерять своих абонентов. Просто есть новые услуги, которые по определению не могут стоить дешевле того, что было ранее.

Операторы считают, что если будут вводится какие-то новые, качественные, интересные услуги, то люди согласятся тратить на мобильную связь больше, чем полсотни гривен в месяц.