Украинцы вышли на Kickstarter с необычной Bluetooth-гарнитурой Hushme на пол-лица, которая буквально защищает разговоры от посторонних ушей

Только мы успели написать о запуске Kickstarter-кампании по сбору средств на умные солнечные жалюзи от украинского стартапа SolarGaps, как еще один украинский разработчик выбрал эту популярную площадку коллективного финансирования для запуска собственного устройства под названием Hushme. Этим разработчиком является киевлянин Роман Сакун, кампания запущена совместно с конструкторским бюро ARTKB. Но куда больше интереса вызывает само устройство и интересно оно в первую очередь своим предназначением и внешним видом.

Hushme представляет собой гарнитуру для смартфонов, призванную помощь защититься от сторонних ушей. Попросту говоря, она защищает от тех, кто любит подслушивать телефонные разговоры. Разработчики называют Hushme первой в мире голосовой маской для смартфонов и заверяют, что с ее помощью можно утаить свои разговоры даже от людей, находящихся в непосредственной близости на расстоянии вытянутой руки.

Незаметная гарнитура, которую можно носить на улице, не переживая за свой внешний вид – это не про Hushme. Дело в том, что конструкция Hushme такова, что закрывает всю нижнюю часть лица пользователя.

В Hushme есть два режима использования. В обычном режиме гарнитуры Hushme подключается к смартфону по Bluetooth и может служить в качестве бесконтактных наушников — для разговоров или прослушивания музыки. В режиме пассивной маскировки Hushme скрепляется вокруг лица при помощи специальных магнитов внутри маски.

Режим активной маскировки голоса обеспечивается электроникой, расположенной внутри маски и фирменными алгоритмами Hushme. При нажатии на кнопку активируются внешние громкоговорители, расположенные по периметру маски, которые воспроизводят различные маскирующие звуки. Что это будут за звуки — пользователь волен выбирать сам в настройках приложения Hushme. Это может быть звук ветра или моря, крики обезьяны или дыхание Дарта Вейдера. Но по умолчанию установлен звук дождя.

Все элементы внутри маски съемные, так что их можно при необходимости помыть. Кроме того, устройство можно использовать как Bluetooth-колонку.

Всего организаторы планируют собрать не меньше $70 тыс. На момент подготовки новости собрано лишь $6 тыс., но в запасе у разработчиков еще 29 дней.

Собранные средства направят, в основном, на запуск производства: пресс-формы, сертификация, упаковка, логистика, а также доработку мобильного приложения. «Есть также еще некоторые задачи по доработке электроники и механики — предстоит сделать и испытать еще несколько прототипов перед тем как запускать производство», — рассказал AIN.UA основатель ARTKB Алекс Нестеренко, который выступает в роли RnD-менеджера проекта Hushme.

Идея создать Hushme возникла еще в 2015 году. Сооснователь и СЕО стартапа Роман Сакун сидел с друзьями в кафе, а рядом с ними девушка пыталась поговорить по Skype, используя наушники. Из-за этого она начала разговаривать еще громче, и посетители стали оглядываться на нее. Замечаний девушке никто не делал, однако она чувствовала себя некомфортно и ей пришлось прервать важный разговор. Тогда украинцы решили сделать устройство, которое решит эту проблему.

В начале 2017 года ребята привезли на выставку CES 2017 прототип Hushme, где гарнитура сразу привлекла внимания западных СМИ. О Hushme написали CNET, Daily Mail, Time, Telegraph, BBC, Mashable, Engadget, а также показали по Fox news и CNBS.

В рамках кампании купить Hushme можно по цене от $129. Команда планирует доработать окончательную версию устройства к июлю текущего года, а в октябре запустить продукт в массовое производство. Поставки пользователям Kickstarter обещают начать в декабре 2017 года.

Источник: ain и Kickstarter