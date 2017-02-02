Українська Вікіпедія відсвяткувала 13-річчя, провела Вікімарафон та поділилася підсумками 2016 року: 677 тисяч статей, 50 млн переглядів на місяць [інфографіка]

На цьому тижні Українська Вікіпедія відзначила своє 13-річчя, з моменту започаткування у 2004 році вона поповнилася 677 тисячами статей і її сторінки отримують близько 50 млн переглядів щомісяця. На відзначення Дня народження Вікіпедії громадська організація «Вікімедіа Україна» ініціювала триденний марафон із написання статей у Вікіпедію, а також закликала спільноту редакторів провести зустрічі у своїх громадах з метою навчання редагуванню проекту всіх охочих.

Протягом 28—30 січня було створено 2031 статтю, із них 428 — автоматизованими програмами (ботами). Хоча б одну статтю створили 558 користувачів, 165 із них зареєструвалися у Вікіпедії вперше саме під час Вікімарафону. Нові користувачі створили 232 статті, вони писали на найрізноманітніші теми, що охопили чи не всі сфери життя суспільства. Частина цих статей була написана на вікізустрічах, що анонсувалися на ці три дні у 33 населених пунктах України, серед яких були не лише столиця та обласні центри, але й невеликі міста та села.

Загалом географія вікізустрічей в рамках Вікімарафону охопила країну від Львова до Сєвєродонецька та від Глухова до Одеси. У бібліотеках, освітніх закладах, вільних просторах досвідчені вікіпедисти вчили правилам Вікіпедії, допомагали авторам із оформленням статей та нагороджували сувенірами від «Вікімедіа Україна» з символікою Вікіпедії.

Нагадаємо, що Українська Вікіпедія — це найбільша енциклопедія українською мовою з будь-коли написаних (якщо її надрукувати у форматі, в якому робилася Велика Радянська Енциклопедія, то отримаємо 326 томів). У той же час кількість редакторів доволі мала: за останні 30 днів 1 редагування зробили тільки 2586 осіб, активно редагують Вікіпедію ще менше людей — менше тисячі користувачів на місяць. Тому проведення таких заходів як Вікімарафон чи Вікіфлешмоби націлене на залучення нових редакторів до проекту і їх навчання.

Джерело: Вікіпедія