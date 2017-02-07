Український 3D-мультфільм «Микита Кожум’яка» успішно вийшов у міжнародний прокат

В кінці минулого року ми писали про перший повнометражний український 3D-мультфільм «Микита Кожум’яка». Тоді повідомлялося, що окрім України показ стрічки планується в кінотеатрах багатьох країн світу. I ось зараз творці «Микити Кожум’яки» на своїй офіційній сторінці у Facebook поділилися першими результатами стрічки у міжнародному прокаті.

Відзначимо, що на даний момент «Микита Кожум’яка» вийшов у прокат лише у Польщі та Туреччині, а це всього дві із запланованих 60 країн, в яких планується показ 3D-мультфільма. Тим не менше, за перший вікенд у вищезазначених країнах його подивилося понад 70 тис. глядачів, а сума зборів склала близько ₴7,421 млн у еквіваленті. Не рекорд, але результат цілком гідний. До речі, версія для іноземних глядачів називається The Dragon Spell.

Для порівняння, в Україні «Микита Кожум’яка» за перший вікенд заробив понад ₴5 млн, а в цілому за весь прокат – ₴12 млн. При цьому його подивились понад 200 тис. українських глядачів.

З урахуванням бюджету стрічки в €4 млн (за нинішнім курсом близько ₴116 млн) результати зборів виглядають не так вражаюче, як того хотілось би. Втім, найближчим часом «Микита Кожум’яка» добереться до В’єтнаму, країн Балтії, Казахстану і Угорщини. Будемо сподіватися, що кінцеві збори стрічки дадуть більше приводів для гордості і радості за вітчизняну мультиплікацію.

Джерело: Facebook